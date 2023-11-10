الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

موسيماني على رأس قائمة المرشحين لتدريب الزمالك

موسيماني، فيتو
موسيماني، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات، التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. 

وكانت إدارة الزمالك وجهت الشكر لـ خوان كارلوس أوسوريو بعد تدهور نتائج الفريق وتعيين معتمد جمال مدربا مؤقتا. 

بيتسو موسيماني 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالتعاون مع فريق الكشافة بالنادي، يجهزون قائمة مدربين لاختيار أفضلهم لتدريب فريق الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن بيتسو موسيماني متواجد في القائمة التي يعدها ويدرسها أحمد سليمان وحسين السيد. 

وتابع المصدر أن الزمالك لم يحسم حتى الآن هوية المدرب ويدرس أكثر من سيرة ذاتية لأكثر من مدرب من مدرسة مختلفة. 

وأضاف المصدر أن المدرب المصري أيضا مطروح على طاولة تدريب الزمالك وأبرز اسم هو أيمن الرمادي. 

وقرر نادي الوحدة الإماراتي إنهاء عقد مدربه الجنوب أفريقي بيتسو ‎موسيماني من منصبه بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وفسخ الوحدة عقده مع موسيماني بالتراضي وتكليف أرنو بويتنويج بقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان موسيماني تعاقد مع الوحدة الإماراتي بعد الرحيل عن أهلي جدة السعودي، يوم 18 يونيو الماضي، وحقق الفوز في 8 لقاءات وتلقى 6 هزائم خلال مسيرته في 14 مواجهة، ليحتل الفريق المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة بعد 7 جولات.

 

أحمد سليمان يجتمع بأيمن الرمادي 

وقال مصدر مسئول داخل نادي الزمالك إن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمسئول عن ملف كرة القدم في القلعة البيضاء يجري اجتماعا الآن مع أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا. 

 

وأشار المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه إلى أن الثنائي أحمد سليمان وأيمن الرمادي يعقدان جلسة الآن في أحد المطاعم الشهيرة بالشيخ زايد. 

 

وتابع المصدر حديثه أن الجلسة سرية للغاية ومنعا المقربين منهما من التواجد في الجلسة للحديث عن إمكانية تدريب أيمن الرمادي نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة ولم يتم حسم الأمر حتى الآن. 

 

ومن ناحية أخرى كشف مصدر داخل نادي الزمالك موعد إعلان مجلس إدارة القلعة البيضاء نتيجة التحقيق مع ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري. 

 

وقال المصدر: إن هناك اجتماعا لمجلس إدارة نادي الزمالك يوم الإثنين سيتم فيه مناقشة العديد من الأمور وإصدار قرارات التحقيق مع ثلاثي الزمالك. 

 

فتوح وصبحي 

واستقر الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك على إصدار بيان اعتذار لجماهير ومجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مقرب من اللاعبين أن الثنائي قرر تقديم بيان اعتذار خلال الفترة المقبلة وتحديدا بعد انتهاء معسكر المنتخب من أجل محاولة إنهاء أزمتهما في نادي الزمالك بعد استبعادهما من المباريات وعرضهما للبيع.

وأشار المصدر، إلى أن الثنائي يحاولان إنهاء الأزمة من أجل العودة للمشاركة مع الزمالك في المباريات خلال الفترة المقبلة للحفاظ على اللياقة البدنية والمستوى الفني خاصة أن الثنائي يريدان المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة رفقة منتخب مصر.

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وكان الثلاثي صبحي وفتوح والزناري قد غادروا معسكر الزمالك ليلة مباراة زد في الدوري المصري، ليقرر الزمالك عرضهما للبيع والتحقيق العاجل.

ومن ناحيته، أكد حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن بيان النادي بشأن التحقيق مع أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لن يكون له أهمية، خصوصا بعدما تم إعلان عرضهم للبيع بشكل رسمي.

أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي

وطالب بمساندة مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب في ظل صعوبة المرحلة الحالية.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر قناة etc: "هناك قرارات متسرعة من جانب الزمالك بشأن عرض اللاعبين للبيع في الوقت الحالي، وهو قرار غير مناسب، كان يجب توقيع عقوبة مالية شديدة على اللاعبين، وأحاول أجدد لهم ومن ثم بيعهم بمبلغ مالي".

قرار إدارة الزمالك غير مناسب الآن

وتابع: “قرار إدارة الزمالك غير مناسب الآن، خصوصا أن هناك لاعبين ”فري" ما عدا الزناري، ويتم تقديم هؤلاء اللاعبين على طبق من ذهب لأندية أخرى تتعاقد معهم، وبعضهم قد يجلس في منزله لنهاية الموسم وينضم لأي نادٍ آخر بدون تحقيق أي مكسب مالي لصالح النادي".

وأكد طولان: "كان الأفضل تجديد عقود اللاعبين بالاتفاق معهم، ومن ثمَّ عرضهم للبيع، هذا هو القرار الأفضل، من أجل تحقيق مكسب مالي للزمالك، فتوح لاعب مهم ولا يعجبني أسلوبه في الفترة الأخيرة في حديثه مع النادي وسلوكياته داخل الفريق، مع أنه لاعب رائع كما أن مطالبه تعجيزية لتجديد العقد، وسأحزن لرحيله عن الزمالك ولكن تعويضه صعب، خصوصا في ظل قلة اللاعبين الموجودين في مركز الظهير الأيسر، يجب معاقبة فتوح بشدة ومن ثم تجديد عقده وبيعه مستقبلا".

وختم: "مجلس إدارة الزمالك لا يملك بيع فتوح وصبحي خصوصا أن عقودهما تنتهي قريبا ويحق لهما التوقيع لأي نادٍ خلال يناير القادم، والقرار غير مناسب من جانب الإدارة الحالية، خصوصا أنه لم يتم التحقيق مع اللاعبين وفوجئنا بإعلان القرار، ونسعى لمعاونة المجلس الحالي للنجاح".

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