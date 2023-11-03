الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

منتخب الناشئات يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم

منتخب الناشئات،فيتو
منتخب الناشئات،فيتو

يدخل منتخب مصر للناشئات معسكرا مغلقا اليوم الجمعة، تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة الكونغو برازفيل في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.


ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل يوم 10 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.


واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كل من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.

Advertisements

 

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اتحاد الكرة بموعد إقامة لمباراتي منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال، أمام الكونغو برازفيل ذهابًا وإيابًا في الدور الثاني، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل يوم 10 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

وحدد الاتحاد الأفريقي في خطابه موعد إقامة مباراتي منتخب مصر لكرة القدم النسائية أمام الكونغو برازفيل خلال  الفترة 10 إلى 19 من شهر أكتوبر الجاري.

 وفاز منتخب مصر للشابات بقيادة محمد كمال، بعد فوز كبيرً على نظيره ساو تومي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 18-0، في الدور التمهيدي الأول من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.

منتخب مصر للناشئات الكونغو برازفيل بطولة كاس العالم هشام نور حبيبة طارق ساو تومي

مواد متعلقة

اتحاد جدة يواجه الشباب في كلاسيكو الدوري السعودي الليلة

الموعد والتشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والفتح بالدوري السعودي

حقيقة ضم رمضان صبحي لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراة جيبوتي

تحديد موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي بتصفيات كأس العالم

بيريرا يرفض تدخلات جمال علام

لجنة الحكام تختتم دورة المقيّمين، ودورة جديدة للدوليين

الأكثر قراءة

زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للسيارات

بعد زيادة سعر البنزين، تعرف على أسعار زيوت السيارات خلال شهر نوفمبر

البرهان يعفي عضوا في مجلس السيادة السوداني

مطالب بإيقاف كريستيانو رونالدو بعد عقوبة طارق حامد (فيديو)

التموين: المرور على محطات الوقود لمتابعة تحريك أسعار المواد البترولية

كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام المقاولون غدا فى الدوري

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

قانون ضريبة القيمة المضافة هل يحل أزمة أسعار السجائر؟

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

توقعات الأبراج اليومية السبت 4-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 4 أيام، ثبات سعر اليوان الصيني

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 3-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص صريح، أدعية تيسير الولادة

ما حكم غسل الجمعة؟ الإفتاء تجيب

آراء الفقهاء في قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب

المزيد
الجريدة الرسمية