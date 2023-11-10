محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

فاز محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج).

وجاء ذلك بعد تسجيله لخمسة أهداف في ثلاث مباريات في البطولة الإنجليزية.

وتلقى ليفربول خسارة موجعة 2 - 3 أمام مضيفه تولوز الفرنسي، يوم الخميس، في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وفرط ليفربول الإنجليزي في فرصة حسم تأهله مبكرًا للأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج).

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وعلى ملعب (مونيسيبال) بتولوز، تقدم الفريق الفرنسي بهدف آرون دونوم في الدقيقة 36، فيما أضاف زميله تيس دالينجا الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وقلص ليفربول الفارق بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق الفنزويلي كريستيان كاسيرس، لاعب وسط تولوز، في الدقيقة 74، لكن سرعان ما أعاد أصحاب الأرض فارق الهدفين، عقب تسجيل فرانك ماجري الهدف الثالث للفريق الفرنسي في الدقيقة 76.

وأشعل البرتغالي ديوجو جوتا المباراة من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 89، ليحاول الفريق الأحمر خطف هدف التعادل خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لكن دون جدوى.

وبهذا الفوز، ثأر تولوز من خسارته القاسية 1 - 5 أمام ليفربول في مباراتهما الأخيرة بالمجموعة الشهر الماضي.