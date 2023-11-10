الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بينها 30 واقعة تعرض لأنثى، أمن الدقهلية يضبط 57 قضية بمحيط المدارس

تعرض لانثي، فيتو
تعرض لانثي، فيتو

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية  حملات أمنية استهدفت محيط المدارس بدائرة مركز شرطة بلقاس.

وأسفرت جهود الحملات خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 57 قضية  من بينها 30 قضية تعرض لأنثى- 23 قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص- 4 قضايا تسول.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه  بطعنة من سلاح أبيض، علي يد آخر في  مشاجرة، بقرية سرنجة التابعة لمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية.

Advertisements

تلقى مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور قسم شرطة ميت غمر من المستشفى المركزي، باستقبال الشاب  محمد عادل فريد مأمون، ويبلغ من العمر 20 عامًا، مقيم بقرية سرنجة دائرة المركز، جثة هامدة وبه طعنة نافذة، ادعاء تعد من آخرين.


وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وآخر يدعى م.ه.ال. ويبلغ من العمر 26 عامًا، مقيم بذات القرية، وسدد له طعنة نافذة أودت بحياته وفر هاربًا.

 

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب للعرض علي النيابة العامة.

ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 843 حكما قضائيا متنوعا في دمياط وأسوان

ضبط 4 أشخاص بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في المنوفية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتخاذ الإجراءات القانونية الاجراءات القانونية الاجراءات القانون الدوريات العالمية المباحث الجنائي بلقاس بالدقهلية حملات أمنية شرطة بلقاس قسم شرطة ميت غمر قضايا مخدرات قضية تعرض لأنثى محافظة الدقهلية مركز شرطة بلقاس

مواد متعلقة

ضبط صيدلي تهرب من سداد أموال شركة مملوكة للدولة بالدقهلية

ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط والجيزة

ضبط مخدرات في المنوفية بأكثر من 2.2 مليون جنيه

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

أكرم توفيق يغيب عن مران الأهلي الأخير قبل مواجهة الجونة

الفيفا يعلن إلغاء مباراة المغرب ضد إريتريا في تصفيات كأس العالم

دولة أوروبية جديدة تدعو العالم إلى مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات على نتنياهو

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

كل ما تريد معرفته عن والتر ماتزاري مدرب الزمالك المحتمل

مليون شخص طلبوا مرافقته، الملياردير الياباني يقرر تأجيل رحلته حول القمر

أوسوريو ينتظر قيمة الشرط الجزائي بعد رحيله عن الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

مليون شخص طلبوا مرافقته، الملياردير الياباني يقرر تأجيل رحلته حول القمر

ركبت أعلى موجة، فدخلت موسوعة "جينيس"

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

مذكرة تفاهم لنقل رواد فضاء أوربيين إلى محطة "ستارلاب" بعد 2030

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الجمعة 10-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

بالأرقام، أنشيلوتي أكثر مدرب تحقيقا للفوز في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالضيق والمرض وقطع الرحم

هل الأحاديث الواردة في فضل سورة يس صحيحة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة السجدة في صلاة فجر الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية