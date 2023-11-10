الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية يشارك بمعرض التجارة البينية الأفريقية

التصديري للصناعات
التصديري للصناعات الهندسية يشارك بمعرض التجارة

شارك المجلس التصديري للصناعات الهندسية بجناح في بمعرض Africa Automotive Show -IATF 2023 وهو المعرض الأفريقي للتجارة البينية والذي يهدف لتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وأفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA).

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء في ظل مشاركة ممثلين وشركات لقرابة 75 دولة أفريقية مما يجعل المعرض انطلاقه حقيقية لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات الهندسية المصرية إلي السوق الأفريقي.

Advertisements

وأضافت حلمي في بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم، أن الصادرات الهندسية المصرية تمتلك فرص نمو في السوق الأفريقي خاصة وأن الإنتاج المصري الهندسي يحظى بسمعة طيبة في أفريقيا، مشيرة إلي أن المجلس يستهدف نمو الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 10% خلال 2024.

وأكدت مي حلمي أن استضافة مصر للمعرض للمرة الثانية بعد نسخة 2019 يعكس اهتمام القاهرة بالسوق الأفريقية وبدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع وتحقيق معدلات نمو إيجابية في حجم التجارة البينية.

سياسة الـ "3 ت"، وزارة الصناعة تعرض خطة مصر أمام المعرض الإفريقي (فيديو)

وزير الصناعة يشيد بجودة المعروضات وتنظيم أجنحة الدول المشاركة بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

المجلس التصديرى للصناعات الهندسية المعرض الإفريقي للتجارة البينية التصديري للصناعات الهندسية

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

نتنياهو: السنوار لا يزال في غزة وسنصل إليه

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

رضا سليم يظهر في الأهلي، وكولر يجتمع باللاعب في التتش

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق التهم مخزن أخشاب في حدائق الأهرام

وزير المالية: ضريبة قطعية مبسطة وإنهاء الفحص في 90 يومًا فقط للحالات الخاصة

باول: لن نتردد في تشديد السياسة النقدية، وخبير: هذا ما سيحدث فى البورصة المصرية

صحيفة ألمانية تؤكد غموض موقف هدّاف الدوري قبل صدام دورتموند

Advertisements

منوعات

المزيد

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

مذكرة تفاهم لنقل رواد فضاء أوربيين إلى محطة "ستارلاب" بعد 2030

البحث عن سحلية اختفت منذ 42 عاما

عاشق للتفاح، وأنفق صاحبه ثروته من أجل إسعاده، أطول ثور في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 10/ 11 /2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 10-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة السجدة في صلاة فجر الجمعة

تفسير حلم البكاء على الميت في المنام وعلاقته بزوال الهموم ودخول السّرور والسعادة

الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية