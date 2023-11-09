الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سياسة الـ "3 ت"، وزارة الصناعة تعرض خطة مصر أمام المعرض الإفريقي (فيديو)

المعرض الإفريقي للتجارة
المعرض الإفريقي للتجارة البينية، فيتو

قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إننا نتبنى سياسة الـ "٣ ت" وهي (تصنيع - تشغيل - تصدير).

وشددت الوصال خلال المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF2023) على ضرورة الاستفادة من الشباب علي المستوى الاقتصادي سواء في مصر أو أفريقيا، مشددا على أن القارة السمراء زاخرة بالثروات والإمكانيات التي يمكن استغلالها.

وانطلقت النسخة الثالثة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF2023) اعتبارا من اليوم الخميس إلى 15 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت عنوان تعزيز تجارة واستثمار مصر - إفريقيا في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA).

ويمتد المعرض على مدار ٧ أيام، ويضم مشاركين من ٥٧ دولة، من مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التي تتميز بها الدول الإفريقية وتتمتع فيها بمزايا تنافسية وقدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة.

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المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023

كما يعد المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023 حدثًا كبيرًا للبلدان الإفريقية، ويتوقع أن تبرم خلاله صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43 مليار دولار أمريكي مقارنة بحجم صفقات بلغت قيمتها 42.1 مليار دولار خلال نسخته الأخيرة في عام 2021.

كما يعتبر “المعرض الإفريقي للتجارة البينية” أكبر معرض تجاري واستثماري في أفريقيا، ومنصة رئيسية للمستوردين والمصدرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من سوق واحدة تضم 1.4 مليار شخص أنشأتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مع ناتج محلي إجمالي يزيد على 3.5 تريليون دولار أمريكي.

زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية

 المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وفق بيان سابق لوزارة التجارة.

زيادة معدلات التبادل التجاري مع أفريقيا

استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك، فضلًا عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، وأن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية AFCFTA.

 

وتتواصل الجهود الحكومية من أجل زيادة الصادرات للخارج، حيث يجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وخطة أخرى لزيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا تعميق التبادل التجاري مع دول القارة السمراء والتوسع في تدشين المراكز اللوجستية بالقارة وذلك لتوفير البضائع الحاضرة في قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.

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