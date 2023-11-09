الخميس 09 نوفمبر 2023
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اقتصاد

وزير الصناعة يشيد بجودة المعروضات وتنظيم أجنحة الدول المشاركة بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أجنحة المعرض الإفريقي للتجارة البينية برفقة كانايو أواني، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، ومي عسل رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وأيمن الزغبي مدير إدارة الاستثمارات بالبنك.

 

 

 وأشاد الوزير بجودة المعروضات والتنظيم الجيد لأجنحة الدول المشاركة والتي تبلغ 75 دولة، وبمشاركة أكثر من 1600 عارض في مجالات تتضمن الزراعة والتصنيع الزراعي، والمنسوجات، وصناعة السيارات، والإنشاءات والبنية التحتية، والسلع الاستهلاكية، والصناعات الإبداعية، والتعليم، والطاقة، والهندسة، والتمويل، والصحة والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والنقل، والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

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عقد صفقات تجارية واستثمارية

 وأكد سمير تطلع مصر لتحقيق المعرض النجاح الذي يليق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية وأن يسهم في عقد صفقات تجارية واستثمارية تصب في صالح اقتصادات كافة الدول الإفريقية وكذا شركاء التنمية الدوليين

 

تحقيق التكامل الاقتصادي القاري وتعزيز الأداء الاقتصادي

 افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي يُقام بالقاهرة خلال الفترة من ٩-١٥ نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

 

 وشارك في فعاليات الافتتاح أولوسيجون أوباسانجو الرئيس الأسبق لدولة نيجيريا ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023، والدكتور بنيدكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إلى جانب عدد من ممثلي وفود الدول الأفريقية المشاركة بالمعرض.

 

وزير الصناعة يؤكد سعي مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي القاري وتعزيز الأداء الاقتصادي

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أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري

وأكد الوزير إدراك الدولة المصرية أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية وهو ما يعكس حرص مصر الدائم  على المشاركة الفعالة في الأحداث الإقليمية للقارة الأفريقية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة على تذليل كافة العقبات التي قد تعرقل التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولا تدخر الدولة المصرية جهدًا في مشاركة خبراتها مع الدول الإفريقية والتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول القارة.

 

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المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة المعرض الإفريقي للتجارة البينية رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد الاستيراد البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد

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وزير الصناعة يؤكد سعي مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي القاري وتعزيز الأداء الاقتصادي

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