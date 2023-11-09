أخبار الاقتصاد اليوم: 3 آلاف جنيه ارتفاعًا في سعر الزيت بالأسواق.. وزيادة جديدة بأسعار السكر والكتكوت

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

3 آلاف جنيه ارتفاعًا في سعر الزيت بالأسواق، وهذه أسعار العبوات بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيوت الخام في الأسواق ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات الخميس 9 نوفمبر 2023، لتتراوح الارتفاعات ما بين 1000 جنيه و3000 جنيه، حيث سجل طن زيت عباد الشمس مكرر ارتفاعًا بنحو 3000 جنيه مقارنة بسعره في اليوم السابق.



3.12 جنيه ارتفاعًا في سعر لتر الزيت في الأسواق

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وارتفعت أسعار لتر الزيت وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاعًا تراوح من 1.5 جنيه إلى 3.12 جنيه في لتر الزيت.

خبير: الخريطة الاقتصادية العالمية تتشكل من جديد بسبب الصراعات الدولية

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد: إن مصر تتمتع بفرص كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إنها تتمتع بالعديد من عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي، وتوفيرها المناخ الآمن والملائم للاستثمار، وهو ما انعكس خلال العام الماضي 2022 والذي ارتفعت فيه معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى 122% بما يفوق 12 مليار دولار، مقارنة بعام 2021، بحسب تقرير الأونكتاد.



وأضاف خلال تصريح لـ فيتو: أنه بالنسبة للصراعات التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية والتي على رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فهي تؤثر على الاقتصاد العالمي وجميع دول العالم وليس دولة بعينها، كما أن أهم عوامل جذب الاستثمارات والتي يبحث عنها المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي، هي البيئة الآمنة والمناخ الجيد، فهذه العوامل تتمتع بها مصر حتى في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة.

اتحاد منتجي الدواجن يوضح أسباب ارتفاع سعر الكتكوت

ارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق، ارتفع سعر الكتكوت خلال الأسبوع الجاري ليصل سعره إلى 37 جنيهًا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عن أسباب ارتفاع سعر الكتكوت لهذه الأسعار، وبالرغم من تراجع سعر الكتكوت اليوم الخميس في بورصة الدواجن ليتراوح من 32 إلى 35 جنيهًا، إلا أن سعر الكتكوت ما زال مرتفعًا.



فما هي أسباب ارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق، وهل فتح باب استيراد الكتاكيت أو بيض التفريخ هو الحل العاجل لمواجهة هذه المشكلة؟

يقول الدكتور ثروت الزيني؛ نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن قطاع الثروة الداجنة يتأثر سلبًا بارتفاع سعر الكتكوت لأسعار كبيرة مثل سعر الـ 37 جنيهًا، كما يتأثر سلبًا بتدني سعر الكتكوت حيث كان يباع في فترات بسعر من 4 إلى 5 جنيهات، فليس من مصلحة القطاع الارتفاعات الكبيرة ولا حتى الانخفاضات الكبيرة في سعر الكتكوت.

زيادة في طلبات الشراء بنسبة 100% السبب في ارتفاع أسعار الكتكوت

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لـ «فيتو» أن من مصلحة قطاع الثروة الداجنة أن يحدث توازن في الأسعار، فارتفاع أسعار الكتكوت كان متوقعًا، إذ أطلقنا تحذيرات من تدني أسعار الكتكوت في الفترات السابقة، لأسعار أقل من تكلفة إنتاجه، وعندما حدث زيادة في طلبات الشراء بنسبة 100% ارتفعت أسعار الكتكوت.

الأردن يتفق مع صندوق النقد على قرض جديد بـ1.2 مليار دولار

توصلت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي، يمتد للسنوات الأربع المقبلة، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار، بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة.



اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي

وبدأت المفاوضات لهذا البرنامج في شهر يوليو، أثناء زيارة الوفد الوزاري ومحافظ البنك المركزي واشنطن، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

المحافظة على الاستقرار المالي

وأشار وزير المالية الأردني محمد العسعس، إلى أن البرنامج "سيساعد المملكة للمحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير، بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية".

أسعار سيتروين C3 الجديدة موديل 2024 بعد زيادة نوفمبر

سيارات سيتروين، ارتفعت أسعار سيارات سيتروين في الأسواق المصرية بشكل كبير، وبلغت قيمة الزيادة نحو 150 ألف جنيه، شملت سيارات سيتروين C3 الجديدة موديل 2024.

أسعار سيتروين C3 الجديدة موديل 2024 بعد زيادة نوفمبر



ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات سيتروين C3 الجديدة موديل 2024 بعد زيادة نوفمبر وجاءت الزيادات كالتالي:



يصل سعر اول فئة فيل 929 ألف جنيه بدلًا من 839 ألفا بزيادة 90 ألف جنيه.



يصل سعر ثاني فئة شاين مليون و59 ألف جنيه بدلًا من 954 ألفا بزيادة 105 آلاف جنيه.



بنك فيصل يعلن وقف محفظة فيصل كاش بسبب مشكلة تقنية

أعلن بنك فيصل عن إيقاف تطبيق المحفظة الإلكترونية فيصل كاش للعملاء بشكل مؤقت.



وقال البنك في رسالة نصية لجميع عملائه “عميلنا العزيز:” يرجى العلم بأنه تم إيقاف تطبيق المحفظة الإلكترونية «فيصل كاش» بشكل مؤقت لوجود مشكلة تقنية وسيتم إعادة تشغيلها مرة أخرى بعد حل المشكلة".

ومن جانب آخر، قال بنك فيصل: إنه يمكن توفير الريال السعودي للعملاء المقدمين على أداء العمرة وذلك من خلال عدة خطوات.

هل يؤثر العدوان الإسرائيلي بغزة على تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر؟

يؤثر العدوان الإسرائيلي على غزة على الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاديات دول الشرق الأوسط بشكل خاص، ويتساءل الجميع عن مدى تأثير هذا الصراع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للأسواق، والتي على رأسها السوق المصري.



مدى تأثر دول المنطقة

وأوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن استمرار هذه الأحداث الجارية وتصاعد حدتها تؤثر بطبيعة الحال على كافة دول المنطقة، حيث أنها تعد منطقة من هذا الصراع الجيوسياسي، مما يؤثر على مختلف النواحي الاقتصادية بكافة المجالات والقطاعات.



قلة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لهذا السبب

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه من المتوقع أن تقل رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة إلى السوق المصري، بسبب هذا الصراع، لافتا إلى أنه من ناحية أخرى تم خفض التصنيف الائتماني لنا من قبل وكالات التصنيف الثلاث فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز، إضافة إلى أن المراجعة القادمة لم تتم من جانب صندوق النقد الدولي.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، 300 جنيه انخفاضًا في سعر الذرة المستوردة بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتهما في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.



وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية: