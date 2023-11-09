الخميس 09 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الأردن يتفق مع صندوق النقد على قرض جديد بـ1.2 مليار دولار

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو

توصلت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي، يمتد للسنوات الأربع المقبلة، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار، بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة.

 

اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي

وبدأت المفاوضات لهذا البرنامج في شهر يوليو، أثناء زيارة الوفد الوزاري ومحافظ البنك المركزي واشنطن، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

 

المحافظة على الاستقرار المالي

وأشار وزير المالية الأردني محمد العسعس، إلى أن البرنامج "سيساعد المملكة للمحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير، بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية".

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الأردن، فيتو

وشدد على أن البرنامج لا يتضمن رفعًا لأي ضرائب، أو فرض ضرائب جديدة، منوها بالتزام الحكومة الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بما يحقق عدالة ضريبية، ويرفع الإيرادات العامة للخزينة، دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، على حدّ قول العسعس.

 

توقعات صندوق النقد لنمو اقتصاد الأردن

وخفض صندوق النقد الدولي، في أكتوبر، توقعاته لنمو اقتصاد الأردن هذا العام إلى 2.6%، مقابل تقديرات سابقة عند 3%. كما توقّع ان ينمو اقتصاد المملكة 2.7% العام المقبل.

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وتؤدي حرب غزة إلى تداعيات على الاقتصاد الأردني، لا سيما قطاع السياحة، حيث رأت وكالة "ستاندر آند بوز جلوبال"، في تقرير صادر مؤخرًا، أن الضرر الأكبر سيلحق بكل من مصر ولبنان والأردن، مشيرة إلى أن إيرادات المملكة السياحية قد تنخفض بمقدار 600 مليون دولار إلى 4 مليارات دولار، بحسب سيناريوهات الحرب ومدتها الزمنية.

 

بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، التزام البنك ببرنامج تسهيل الصندوق الممدد، الجديد بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار.

 

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