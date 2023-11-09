هل يؤثر العدوان الإسرائيلي بغزة على تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر؟

يؤثر العدوان الإسرائيلي على غزة على الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاديات دول الشرق الأوسط بشكل خاص، ويتسائل الجميع عن مدى تأثير هذا الصراع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للأسواق، والتي على رأسها السوق المصري.

مدى تأثر دول المنطقة

وأوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن استمرار هذه الأحداث الجارية وتصاعد حدتها تؤثر بطبيعة الحال على كافة دول المنطقة، حيث أنها تعد منطقة من هذا الصراع الجيوسياسي، مما يؤثر على مختلف النواحي الاقتصادية بكافة المجالات والقطاعات.

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الدكتور علي الإدريسي، فيتو

قلة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لهذا السبب

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه من المتوقع أن تقل رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة إلى السوق المصري، بسبب هذا الصراع، لافتا إلى أنه من ناحية أخرى تم خفض التصنيف الائتماني لنا من قبل وكالات التصنيف الثلاث فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز، إضافة إلى أن المراجعة القادمة لم تتم من جانب صندوق النقد الدولي.

تأثير هذه الأحداث على الاستثمارات الأجنبية

وأشار الإدريسي، إلى أنه يوجد العديد من التحديات الاقتصادية الأخرى، والتي من ضمنها مشكلة سعر الصرف، فجميع هذه التحديات تؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى السوق المصري، ودول المنطقة بأكملها، حيث يلقي هذا الصراع بظلاله عليها.

عودة ثقة المستثمر من خلال هذه الطرق

وأكد أن ثقة المستثمر الأجنبي تعود مرة أخرى من خلال تقديم المزيد من الحوافز والضمانات الممكنة، والعمل على تشجيع المستثمر المحلي مما يزيد من ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري مرة أخرى.