خبير: الخريطة الاقتصادية العالمية تتشكل من جديد بسبب الصراعات الدولية

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد: إن مصر تتمتع بفرص كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إنها تتمتع بالعديد من عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي، وتوفيرها المناخ الآمن والملائم للاستثمار، وهو ما انعكس خلال العام الماضي 2022 والذي ارتفعت فيه معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى 122% بما يفوق 12 مليار دولار، مقارنة بعام 2021، بحسب تقرير الأونكتاد.

مصر تتمتع ببيئة استثمارية آمنة

وأضاف خلال تصريح لـ فيتو: أنه بالنسبة للصراعات التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية والتي على رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فهي تؤثر على الاقتصاد العالمي وجميع دول العالم وليس دولة بعينها، كما أن أهم عوامل جذب الاستثمارات والتي يبحث عنها المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي، هي البيئة الآمنة والمناخ الجيد، فهذه العوامل تتمتع بها مصر حتى في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة.

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العالم يشهد حالة من عدم اليقين وظهور قوى اقتصادية جديدة

وأوضح عنبر، أن أي صراع قائم لا يكون بين دولتين فقط، وإنما يتحول إلى صراع على المستوى العالمي، حيث يشهد العالم خلال الوقت الحالي انقساما، وظهور لمصطلح التعددية القطبية، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من عدم اليقين في مختلف النواحي على مستوى العالم، وعدم وضوح الرؤية نظرا للأحداث الجارية، حيث تظهر قوى جديدة خلال الفترة القادمة تعمل على إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية من جديد.

عوامل جذب المستثمرين

وأشار إلى أنه من ناحية أخرى، يجب تحفيز المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، من خلال حل المشكلات التي تواجهه وتسريع الإجراءات وتسهيل كافة العقبات التي تواجهه، لتهيئة البيئة الاستثمارية التي يسعى إليها، وإحساسه بالطمأنينة تجاه السوق المحلي.