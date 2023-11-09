اتحاد منتجي الدواجن يوضح أسباب ارتفاع سعر الكتكوت

ارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق، ارتفع سعر الكتكوت خلال الأسبوع الجاري ليصل سعره إلى 37 جنيهًا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عن أسباب ارتفاع سعر الكتكوت لهذه الأسعار، وبالرغم من تراجع سعر الكتكوت اليوم الخميس في بورصة الدواجن ليتراوح من 32 إلى 35 جنيهًا، إلا أن سعر الكتكوت ما زال مرتفعًا.

أسباب ارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق

فما هي أسباب ارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق، وهل فتح باب استيراد الكتاكيت أو بيض التفريخ هو الحل العاجل لمواجهة هذه المشكلة؟

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أسباب ارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق، فيتو

قطاع الثروة الداجنة يتأثر سلبًا بالانخفاضات والارتفاعات الكبيرة في سعر الكتكوت

يقول الدكتور ثروت الزيني؛ نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن قطاع الثروة الداجنة يتأثر سلبًا بارتفاع سعر الكتكوت لأسعار كبيرة مثل سعر الـ 37 جنيهًا، كما يتأثر سلبًا بتدني سعر الكتكوت حيث كان يباع في فترات بسعر من 4 إلى 5 جنيهات، فليس من مصلحة القطاع الارتفاعات الكبيرة ولا حتى الانخفاضات الكبيرة في سعر الكتكوت.

زيادة في طلبات الشراء بنسبة 100% السبب في ارتفاع أسعار الكتكوت

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لـ «فيتو» أن من مصلحة قطاع الثروة الداجنة أن يحدث توازن في الأسعار، فارتفاع أسعار الكتكوت كان متوقعًا، إذ أطلقنا تحذيرات من تدني أسعار الكتكوت في الفترات السابقة، لأسعار أقل من تكلفة إنتاجه، وعندما حدث زيادة في طلبات الشراء بنسبة 100% ارتفعت أسعار الكتكوت.

قطاع الدواجن ما زال يعاني من تداعيات أزمة أكتوبر 2022

وأشار «الزيني» إلى أن قطاع الدواجن ما زال يعاني من تداعيات أزمة أكتوبر 2022، بدءًا من ارتفاع أسعار الأعلاف، مرورًا بإعدام الكتاكيت، وارتفاع سعر الدواجن والبيض في الأسواق، لكن قطاع الدواجن يحتاج إلى الصبر حتى يتعافى ويعود إلى مرحلة توازن أسعار الدواجن والبيض وملاءمتها لسعر التكلفة الحقيقة للمنتج.

الدكتور ثروت الزيني؛ نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فيتو

منتجات قطاع الدواجن غير قابلة للتخزين أو الاحتكار

وتابع: للوصول إلى مرحلة توازن الأسعار، نحتاج إلى الصبر بإتاحة الفرصة لعود القطاع إلى الإنتاج بكامل طاقته، مع استقرار أسعار مدخلات الإنتاج، فزيادة الإنتاج هي الحل الوحيد لعودة توزان الأسعار، خاصة وأن منتجات قطاع الدواجن غير قابلة للتخزين، فهي منتجات تقدم طازجة مثل البيض والدواجن الحية، أو مجمدة، وحتى الكتكوت له عمر محدد للبيع، وعليه فإن قطاع الدواجن غير قابل للتخزين أو الاحتكار، بل تتحكم آليات العرض والطلب في تحديد الأسعار.

استيراد الكتكوت من الخارج ليس الحل الأمثل في هذا التوقيت

وردًا على سؤال هل استيراد الكتكوت أو بيض التفريخ هو الحل العاجل لمواجهة مشكلة ارتفاع السعر مثلما حدث في سنوات ماضية، أوضح «الزيني» أن استيراد الكتكوت من الخارج ليس الحل الأمثل في هذا التوقيت، نظرًا لارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي، وعليه سيكون سعر الكتكوت المستورد أغلى من السعر المحلي، وبذلك لن تحل المشكلة.

زيادة الإنتاج هو الحل الوحيد والأمثل لانخفاض أسعار الدواجن والبيض تدريجيًا

واختتم نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن حديثه قائلًا: «نحتاج في قطاع الدواجن إلى الصبر مع زيادة الإنتاج ودخول المربين في دورات إنتاجية جديدة، فإن زيادة الإنتاج هو الحل الوحيد والأمثل الذي معه سيبدأ انخفاض أسعار الدواجن والبيض تدريجيًا، وهذا ما نتمناه ونسعى إلى تحقيقه».

سعر الكتكوت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن والأسواق اليوم الخميس

وفي نفس السياق، «فيتو» تنشر أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن والأسواق اليوم الخميس، وتشمل سعر الكتكوت الأبيض في البورصة، إلى جانب الأنواع الأخرى من الكتاكيت في السطور التالية:

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أسعار الكتكوت اليوم الخميس، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 32 إلى 35 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 27 جنيهًا إلى 27.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 20.5 جنيه إلى 21.5 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 16 إلى 17 جنيهًا.

11 جنيهًا سعر الكتكوت البلدي في بورصة الدواجن اليوم الخميس

وتراوح سعر الكتكوت البلدي من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 21.5 جنيه إلى 22.5 جنيه، كتكوت هجين سعر من 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس، سجل كتكوت أربو سعر 34 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 22 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض يبلغ نحو 30 جنيهًا في الأسواق اليوم الخميس

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق اليوم الخميس نحو 30 جنيهًا، سعر كتكوت روص من 32 إلى 32.5 جنيه، كتكوت كب بسعر 34 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 35 جنيهًا.