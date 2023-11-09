الخميس 09 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار سيتروين C3 الجديدة موديل 2024 بعد زيادة نوفمبر

سيارات سيتروين ,
سيارات سيتروين , فيتو

سيارات سيتروين، ارتفعت أسعار سيارات سيتروين في الأسواق المصرية بشكل كبير، وبلغت قيمة الزياده نحو 150 ألف جنيه، شملت سيارات  سيتروين C3 الجديدة موديل 2024.

أسعار سيتروين C3 الجديدة موديل 2024 بعد زيادة  نوفمبر
 

ونرصد في التقرير التالي اسعار سيارات سيتروين C3 الجديدة موديل 2024 بعد زيادة  نوفمبر وجاءت الزيادات كالتالي: 
 

يصل سعر اول فئة فيل 929 ألف جنيه بدلًا من 839 ألف بزيادة 90 ألف جنيه.
 

يصل سعر ثاني فئة شاين مليون و59 ألف جنيه بدلًا من 954 ألف بزيادة 105 الف جنيه.
 

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مواصفات محرك  سيارات  سيتروين C3

حصلت سيارات سيتروين الهاتشباك على محرك 1200 سي سي بقوة اجمالية 110 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر. وتنقل القوة للعجلات الأمامية بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. 

 
زودت سيارة الهاتشباك  بالمصابيح العلوية. كما توجد مصابيح أخري أسفل منها مباشرة بينما كشافات الشبورة في الأسفل. وتوجد شبكة تهوية صغيرة في الأعلي وأكبر قليلًا في الأسفل مع تصميم جانبي مميز بالأجزاء المطاطية الشهيرة السوداء من سيتروين في الجانبين التي تعطي سياراتها طابع مميز.

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بزيادة تصل إلى 35 ألف جنيه، ارتفاع أسعار سيارات البيك أب خلال شهر نوفمبر

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