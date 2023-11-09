3 آلاف جنيه ارتفاعًا في سعر الزيت بالأسواق، وهذه أسعار العبوات بعد الزيادة
ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيوت الخام في الأسواق ارتفاعًا كبيرًأ خلال تعاملات الخميس 9 نوفمبر 2023، لتتراوح الارتفاعات ما بين 1000 جنيه و3000 جنيه، حيث سجل طن زيت عباد السمش مكرر ارتفاعًا بنحو 3000 جنيه مقارنة بسعره في اليوم السابق.
3.12 جنيه ارتفاعًا في سعر لتر الزيت في الأسواق
وارتفعت أسعار لتر الزيت وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاعًا تراوح من 1.5 جنيه إلى 3.12 جنيه في لتر الزيت.
أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق
«فيتو» تنشر أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق، فضلًأ عن سعر زيت عباد الشمس وأسعار زيت الذرة في السوق، في السطور التالية:
2000 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت الصويا المكرر في الأسواق
وبلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 54 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه عن سعره السابق، زيت صويا منزوع بسعر 51 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق، زيت الصويا مستورد خام نحو 50500 جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
3000 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس في الأسواق
سجل زيت ذرة مكرر سعر 52 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، بارتفاع 250 جنيهًا، زيت أولين مكرر بسعر 50 ألف جنيه، بارتفاع 1500 جنيه عن سعره السابق، زيت عباد مكرر بسعر 55 ألف جنيه، بارتفاع 3000 جنيه عن سعره السابق.
أسعار الزيت في الأسواق
وعن أسعار الزيت في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، فجاءت كالتالي:
75 جنيهًا أعلى سعر للتر زيت عباد الشمس في الأسواق
ارتفع سعر لتر زيت عباد الشمس بنحو 1.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 63.6 جنيه في الأسواق، فيما تراوح سعر لتر زيت عباد الشمس من 37.5 جنيه إلى 75 جنيهًا.
110 جنيهات أعلى سعر للتر زيت الذرة في الأسواق
وارتفع سعر زيت الذرة بنحو 3.12 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت الذرة نحو 79.6 جنيه في الأسواق، ليتراوح سعر لتر زيت الذرة من 62 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
85 جنيهًا أعلى سعر للتر الزيت خليط في الأسواق
وعن أسعار زيت اصناف أخرى، بلغ متوسط سعر لتر الزيت نحو 72.8 جنيه، ليتراوح سعر لتر الزيت من 51 جنيهًا إلى 85 جنيهًا.
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