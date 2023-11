تعيين عمرو الليثي عضوًا بمجلس أكاديمية الفنون

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرارًا بتعيين الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، لعضوية مجلس أكاديمية الفنون، وذلك باعتباره عضوا من ذوي الخبرة في مجالات الفنون والثقافة.

علي الجانب الأخر، كانت افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمُلتقى القاهرة الدُولي لأفلام التحريك، والذي يُنظمه صندوق التنمية الثقافية، خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر الجاري، وذلك بمسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "إن هذا الملتقى يمثل إحدى الخطوات الجادة التي تقوم بتنفيذها وزارة الثقافة للتأكيد على دور الفنون في الارتقاء بذائقة المجتمعات وتحقيق التواصل البناء بين الثقافات المختلفة، بما يدعم مكانة مصر ودورها المحوري في هذا الصدد، باعتبارها حاضنة الفنون والابداع فى العالم".

تضمن الافتتاح معرِضا لصور أعمال الرسوم المتحركة المشاركة بالملتقى، وعرضًا للأفلام الفائزة بالجائزة الأولى فى كل فرع من فروع المسابقة.

وأعقب ذلك تكريم وزيرة الثقافة لكل من: (الفنان سامي رافع– الفنان حسام مهيب- الفنانة سلوى محمد على– الفنان سامح الشرقاوى– الفنان محمد طنطاوي) بـدرع الملتقى وشهادات تقدير، امتنانًا وعرفانا بإسهاماتهم المتفردة في المجال الفتي.

كما سلمت وزيرة الثفافة جوائز المسابقات المتعددة بالملتقى والتي جاءت كالتالي:-

أولًا: مسابقة العمل الأول: وفاز فيها بالمركز الأول: فيلم: بحر إخراج: بلال عبده ابراهيم ابوسمره، بجائزة قيمتها 10000 جنيه، كما حصل على المركز الثاني:فيلم: ليلة طويلة إخراج:.أحمد عادل حامد، بجائزة قيمتها 8000 جنيه.

ثانيًا: مسابقة أفلام التحريك القصيرة: فاز بالمركز الأول فيها فيلم:Miracasas (Switzerland / France ) - إخراج،Raphaëlle Stolz، كما حصل على المركز الثاني: فيلم: Après Papi (France)

ثالثًا: مسابقة أفلام التحريك التجريبى: وحصل فيها على المركز الأول فيلم: Shadow of the Butterflies (France/Portugal Morocco ) - إخراج Sofia El Khyar، كما فاز بالمركز الثانى فيلم:Iwill Take Your Shadow (Germany ) - إخراج: Ayala Shoshana Guy.

رابعًا: مسابقة أفلام التحريك الطويلة: فاز فيها بالمركز الأول فيلم: Cricket & Antoinete (Croatia ) - إخراج Luka Rukavna، كما حصل على المركز الثانى فيلم: The Other Shape (Colombia ) إخراج: Diego Felipe Guzmán.

خامسًا: مسابقة إعلانات التحريك ومقدمات الافلام ومقدمات المسلسلات:حصل فيها على المركز الأول فيلم:: Will Never Know My Name (Italy ) إخراج: Igor imhoff،كما فاز فيها بالمركز الثانى فيلم: مقدمة مسلسل العمارة ( مصر) إخراج:عمرو شعلان.

سادسًا: مسابقة أحسن موسيقى: وفاز بها الفنان عمرو شعلان.

كما حصلت العديد من الأعمال المشاركة بالملتقى على شهادات تقدير، وجاءت كالتالي:- أحسن موسيقى: مقدمة مسلسل العمارة - إخراج عمرو شعلان (مصــــر)، وأحسن فيلم تصميم شخصيات: فيلم Miracasas – (Switzerland / France ) - اخراج Raphaëlle Stolz، أحسن فيلم إخراج: Everywhere (Hong Kong)- إخراج Tommy NG، وأحسن فيلم خلفيات: Little Kungpoo Goats 3 - ( United Arab Emirates) – إخراج: Kianoosh Dalvand، وأحسن فيلم تحريك:Shadow of the Butterflies – (France / Portugal / Morocco ) - إخراج: Sofia El Khyari، وأحسن فيلم سيناريو: فيلم That Doesn't Fit – (India ) إخراج Ackshaj Anand.

كما أعلنت وزيرة الثقافة عن مِنحة مقدمة من صندوق التنمية الثقافية وقدرها 50 ألف جنيه لإنتاج فيلم رسوم متحركة قصير.