الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بالأرقام، كشف حساب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (صور)

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي، فيتو

انطلق ظهر اليوم المؤتمر الصحفي الثانى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث استعرضت الحملة في  إحصاءات وأرقام نشاطها خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر.

والتقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عددًا من جاليات المصريين المقيمين بالخارج عن طريق "فيديو كونفرانس"، بحضور النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

ورحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمشاركين باللقاء عبر "فيديو كونفرانس" من عدد من الدول المختلفة، مثمنًا دور المصريين في الخارج في عقد عدة لقاءات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ذلك يعد ثاني لقاء للمصريين بالخارج، وذلك انطلاقًا من اهتمام الحملة بالمصريين في الخارج.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تتضمن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية، والمقرر إجراؤها خارج البلاد أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 وفي الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.
والقائمة النهائية هي:

-المرشح/ عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة

-المرشح/ محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران - رمز الشمس

-المرشح/ عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة - رمز النخلة

-المرشح/ حازم محمد سليمان محمد عمر - رمز سلم

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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