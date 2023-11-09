الخميس 09 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط صيدلي تهرب من سداد أموال شركة مملوكة للدولة بالدقهلية

مباحث الأموال العامة،
مباحث الأموال العامة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط صيدلي لقيامه بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع لتهرب من سداد أموال  شركة مملوكة للدولة بالدقهلية.

 


قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

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و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ  5 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الاموال العامة مكافحة جرائم الأموال محافظة الدقهلية

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