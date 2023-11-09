الخميس 09 نوفمبر 2023
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منوعات

بوزن 6,6 كيلو، مستشفى كامبريدج يستقبل أضخم طفل منذ عام 2010

أنجبت بريتني أيريس
أنجبت بريتني أيريس طفلها سوني عبر عملية قيصرية، فيتو

استقبل زوجان كنديان مؤخرًا مولودا يزن حوالي ضعفي حجم المولود الطبيعي، وسجّل وزن الطفل عند الولادة رقمًا قياسيًا لمستشفى كامبريدج التذكاري، في أونتاريو.

عبر عملية قيصرية

أنجبت بريتني أيريس طفلها سوني عبر عملية قيصرية، في 23 أكتوبر،  وكان يزن عند الولادة 14 رطلًا و8 أونصات (6.6 كج)، وكان طوله مرة حوالي 21.65 بوصة (55 سم).

المولود سوني، الذي انضم إلى إخوته الثلاثة الأكبر سنًا؛ تشانس جونيور، 6 أعوام، وإيفريت، 5 أعوام، ولاكي، 3 أعوام، وأخته الكبرى ماريجولد، عام واحد، لم يكن أمرًا شاذًا بالنسبة لعائلة أيريس. 

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وزن 13 رطلا

وقالت بريتني لـ Good Morning America: ”ولدت ماريجولد بوزن 13 رطلًا و14 أونصة (6.3 كج)، ولاكي، ولد بوزن 13 رطلًا و11 أونصة (6.2 كج)".

من جانبه، قال طبيب الأسرة، الدكتور آسا أهيمبيسيبوي، طبيب التوليد وأمراض النساء في مستشفى كامبريدج التذكاري إن "سوني كان أضخم طفل يولد في المستشفى، منذ عام 2010".

طفل أكبر حجمًا

الدكتور أهيمبيسيبوي ساعد في توليد إيفريت ولاكي وماريجولد، وكان ينتظر طفلًا أكبر حجمًا. 

وأكد في لقاء مع قناة "فوكس نيوز": "كنا نعلم أن هذا الطفل سيكون ضخمًا أيضًا، لكننا لم نتوقع أنه سيكون بهذا الحجم". 

وأوضح أهيمبيسيبوي: "عندما وضع الطفل على الميزان، بدا واضحًا أنه كان بالفعل طفلًا ضخمًا.. وبمجرد وصول سوني هتف الأطباء والممرضات".

أطفال بوزن 9 أرطال

وحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يتراوح متوسط حجم الطفل الذكر عند الولادة بين 7 أرطال و2 أونصة (3.2 كج) إلى 7 أرطال و6 أونصات (3.3 كج) ويزن الأطفال الذين يولدون أضخم عادةً حوالي 9 أرطال (4 كج).

وسجل كتاب جينيس للأرقام القياسية أثقل ولادة مسجلة لحديثي الولادة بوزن 22 رطلًا (9.8 كج) في عام 1879، ولكن الطفل توفي بعد 11 ساعة من ولادته، بحسب موقع بيبول.

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