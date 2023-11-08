المجلس التصديري للملابس يشارك في تنظيم Destination Africa لترويج الصادرات

يشارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة في تنظيم المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا – Destination Africa "خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر 2023 في مصر بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "إكسبو لينك" والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات وبمشاركة 85 عارض من عدة دول أفريقية

وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزه، أن نسخة Destination Africa 2023 تعتبر فرصة جيدة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج من تطور كبير على مدار السنوات الماضية سواء من حيث جودة المنتجات في إطار المساعي المصرية للتحول إلى مركز لتصدير منتجات كاملة الصنع للعالم

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مشاركة قرابة 150 مشتريا أجنبيا في ديستنشن أفريقا

وكشفت مارى لويس بشارة، عن مشاركة قرابة 150 مشتريا أجنبيا في ديستنشن أفريقا والذي يعتبر المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B، وهو ما يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة السابعة من المعرض، مشيرة إلى أن Destination Africa يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية.

وأضافت ماري لويس بشارة، أنه من المقرر تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.