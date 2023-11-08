بريطانيا تعلن تجهيز قوات نخبة للتدخل في غزة

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن خوض المئات من قوات النخبة البريطانية، لتدريبات واستعدادات قتالية؛ ربما لإمكانية التدخل لإنقاذ البريطانيين المحاصرين في غزة، بسبب التعنت الإسرائيلي.

قوات النخبة رينجرز

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنه من الممكن أن تقوم وحدة قوات رينجرز، التابعة للجيش البريطاني، بعملية جسر جوي، إلى جانب القوات الجوية؛ لإنقاذ البريطانيين المحاصرين في غزة، والمعرضين للموت بسبب القصف والعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث قتل القصف الإسرائيلي بالفعل 60 أسيرا صهيونيا في القطاع، من الذين تم أسرهم يوم 7 أكتوبر، وفق ما أعلنت حماس.

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وذكرت الصحيفة، أن الخطط التفصيلية تظل سرية؛ لضمان وجود عنصر المفاجأة.

ولكن بحسب الصحيفة، قد لا يتم أي إجلاء أو تدخل لقوات رينجرز.

عمليات استخراج غير قتالية

وأكد رئيس الأركان العامة، الجنرال باتريك ساندرز، أن القوات البريطانية كانت "تستعد للقيام بعمليات استخراج غير قتالية، في أجزاء من المنطقة، نحن نجهز أنفسنا لذلك".

وشدد باتريك على أنه من غير المرجح أن "تنجر القوات البريطانية إلى القتال أو الصراع بشكل مباشر، وأن المخططين العسكريين سيسعون إلى تجنب ذلك".

الدخول في الصراع مباشرة

وأضاف، في كلمته أمام لجنة الدفاع بمجلس العموم البريطاني، أن وجود القوات البريطانية بالقرب من إسرائيل؛ يهدف أيضا إلى "ردع" إيران عن الدخول في الصراع مباشرة.