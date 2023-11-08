2023 الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام

مفاجأة فجرها علماء المناخ بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حيث قالوا إنه "من شبه المؤكد" أن العام الحالي سيكون الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة، منذ 125 ألف عام؛ بعدما أظهرت بيانات أن الشهر الماضي كان أكتوبر الأشد حرارة في العالم خلال تلك السنوات.

أكتوبر حطم الرقم القياسي

وأوضح مرصد كوبرنيكوس المعني بتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن الشهر الماضي حطم الرقم القياسي السابق في درجات الحرارة المسجلة خلال أكتوبر منذ عام 2019 بفارق كبير.

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ووصفت نائبة مدير المرصد، سامانثا بيرجيس، الخلل في درجات الحرارة في أكتوبر بأنه "شديد جدًا"، وقالت: "كُسر الرقم القياسي بمقدار 0.4 درجة مئوية وهو فارق كبير".

الاحتباس الحراري

ويرجع السبب في ارتفاع درجات الحرارة إلى استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن النشاط البشري، بالإضافة إلى تكون "ظاهرة النينيو" هذا العام، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطح المياه في شرق المحيط الهادي.

وعالميا، كان متوسط ​​درجة حرارة الهواء على سطح الأرض في أكتوبر أكثر ارتفاعًا بمقدار 1.7 درجة مئوية مقارنة بالشهر ذاته في الفترة من 1850 إلى 1900 التي يعرفها كوبرنيكوس بأنها فترة ما قبل الصناعة.

2023 سيصبح العام الأكثر ارتفاعًا

وأوضح المرصد في بيان أن تحطيم شهر أكتوبر الرقم القياسي يعني أنه "من شبه المؤكد" أن 2023 سيصبح العام الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة الذي يتم تسجيله، حيث كان الرقم القياسي السابق من نصيب عام 2016 الذي شهد ظاهرة نينيو أخرى.

وبدأ كوبرنيكوس في تسجيل البيانات عام 1940. وأكد بيرجيس: "عندما نقارن بياناتنا بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يمكننا القول إن هذا هو العام الأكثر دفئًا خلال 125 ألف عام الماضية".

وتشمل البيانات طويلة المدى الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة قراءات من مصادر مثل عينات الجليد وحلقات الأشجار والشعاب المرجانية.

سبتمبر الأعلى حرارة

ولم تتجاوز درجات الحرارة المعدل القياسي بمثل هذا الفارق الكبير قبل أكتوبر إلا في الشهر السابق سبتمبر.

ويعمل تغير المناخ على تأجج ظواهر الطقس شديد السوء المدمرة. وتتمثل هذه الظواهر هذا العام في الفيضانات التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في ليبيا، وموجات الحر الشديدة في أمريكا الجنوبية، وأسوأ موسم من حرائق الغابات تشهده كندا على الإطلاق.

وقال بيرس فورستر، عالم المناخ في جامعة ليدز "يجب ألا نسمح بأن تكون الفيضانات المدمرة وحرائق الغابات والعواصف وموجات الحر التي شهدناها هذا العام هي الوضع الطبيعي الجديد".

خفض معدل ارتفاع درجة الحرارة

وأضاف "من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال العقد المقبل على نحو سريع يمكننا خفض معدل ارتفاع درجة الحرارة إلى النصف".

ورغم أن البلدان تضع أهدافًا طموحة بشكل متزايد لخفض الانبعاثات تدريجيًا، فإن ذلك لم يحدث حتى الآن. ووصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى مستوى قياسي في عام 2022.

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