الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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منوعات

خبراء مناخ: 2024 أشد حرارة من 2023

ظاهرة إل نينيو، فيتو
ظاهرة "إل نينيو"، فيتو

قال خبراء في المناخ إن العام المقبل ربما يكون أكثر حرا من العام الحالي 2023؛ بسبب ظاهرة “إل نينيو”.

وأوضح خبراء مناخ في الحكومة الأمريكية، أن هناك احتمالًا يناهز 50% أن يكون 2023 العام الأكثر دفئًا على الإطلاق، وأن يكون العام المقبل أكثر حرًّا.

2023 ثالث أكثر الأعوام حرًّا على الإطلاق

وأفادت كبيرة العلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة سارة كابنيك، لصحفيين بأن: "عام 2023 حتى الآن ثالث أكثر الأعوام حرًّا على الإطلاق".

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وقالت: "من شبه المؤكد بنسبة 99%، أن عام 2023 سيحتل المرتبة الأولى بين الأعوام الخمسة الأكثر حرًّا على الإطلاق، مع وجود احتمال بنسبة 50% تقريبًا أن يكون الأكثر حرًّا".

العام المقبل أكثر حرًّا

من جانبه، قال مدير معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) جافين شميدت، إن العام المقبل قد يكون أكثر حرًّا من هذا العام بسبب ظاهرة "إل نينيو".

وهذه الظاهرة المناخية الدورية فوق المحيط الهادئ تؤدي إلى ارتفاع إضافي في الحرارة.

أكبر تأثير لظاهرة إل نينيو

وأشارت شميدت إلى أن "أكبر تأثير لظاهرة إل نينيو سيحدث في عام 2024.. لذلك نحن لا نتوقع فحسب أن يكون عام 2023 حارًا بشكل استثنائي وبمستوى قياسي، بل أن يكون العام 2024 أكثر حرًا".

وفي الأسبوع الماضي، أفاد مرصد كوبرنيكوس الأوروبي حول التغير المناخي، أن يوليو كان الأكثر حرًا على الإطلاق، والأرقام التي نشرتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أمس الاثنين، تتوافق مع البيانات الأوروبية.

متوسط درجة حرارة سطح الأرض

وذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "بلغ متوسط درجة حرارة سطح الأرض في يوليو 1,12 درجة مئوية فوق المتوسط، ما جعله أكثر أشهر يوليو حرًا منذ بدء تسجيل البيانات قبل 174 عامًا".

وأكدت أن درجات حرارة سطح المحيطات العالمية سجلت ارتفاعًا قياسيًا في يوليو للشهر الرابع على التوالي، مع استمرار الظروف المناخية التي تسببها إل نينيو، والتي بدأت في يونيو.

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