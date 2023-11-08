الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 8- 11-2023

سعر السكر،فيتو
سعر السكر،فيتو

 شهدت أسعار السكر ارتفاعا ملحوظًا في السوق المحلي، حيث يتراوح سعر السكر بالأسواق اليوم  الأربعاء ما بين  32  إلى 40 جنيها للكيلو

 

وكان مجلس الوزراء أعلن منذ عدة أسابيع عن  تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.

 

التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 5 أشهر

 أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى إبريل 2024.

Advertisements

 

موسم حصاد السكر 

وأشارت إلى أن موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر خلال شهري يناير ‏وفبراير القادمين، مما ‏يزيد من المخزون الإستراتيجي من السكر.

وكانت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على ‏‏100 ألف طن سكر أبيض ووصول النصف الثاني من الشهر الجاري.

 

قرار جديد بأسعار السكر

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد "ألزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية) ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي".

 

وحظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار. 

وتلتزم الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غيـر المربـوط علـى البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مـستوردو الـسكر بإخطـار وزارة التمـوين والتجـارة الداخليـة، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المـستوردة وأسعار اسـتيرادها وسعر البيع للمستهلك.

 

أسعار السلع في المبادرة 

وجاءت أبرز السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: 

سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيها بدلا من 35 جنيها

زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45

زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيها

كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28 جنيها

أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلا من 25 جنيها

دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيها

طبق بيض 30 بيضة 125 جنيها بدلا من 150 جنيها

مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيها

 مكرونة 350 جراما بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.

 نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السكر سعر السكر بالأسواق سعر السكر بالأسواق اليوم موسم حصاد السكر التموين

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 7/ 11 /2023

ضخ 70 طن السكر يوميا بالجمعيات الاستهلاكية في قنا بـ27 جنيها

الأكثر قراءة

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز فى الظهور الأول لـ معتمد جمال

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 8- 11-2023

صور فضائية تظهر تقسيم إسرائيل عسكريا لقطاع غزة إلى شطرين

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في نصف نهائي كأس مصر

أخبار مصر: زيادة سعر 11 نوعا من السجائر، خطة إسرائيل لحكم غزة، انفراجة في أزمة البصل، محمد صبحي يخرج عن صمته والزمالك يصدمه

أخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، مواجهة التحديات واستقرار الشرق الأوسط الأبرز

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

"العنكبوت الفرنسي" يتسلق برج "كوبول توتال" لتوجيه "رسالة سلام"

زيادة كبيرة في ثروة ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

حضنه لابنته قد يكون الأخير، طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج الجرحى في غزة

ختامه مديح وبهجة وإطعام، أبرز مشاهد الاحتفال بالليلة الأخيرة لمولد الحسين (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 8- 11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

المزيد

انفوجراف

مقاطعتها أفضل..7 أضرار كبيرة للمشروبات الغازية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية