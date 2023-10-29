الإثنين 30 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

التموين: توفير السلع الأساسية بثمن التكلفة دون هامش ربح ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

مبادرة تخفيض الأسعار،فيتو
مبادرة تخفيض الأسعار،فيتو

وجه الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات، بالمرور الدائم على المنافذ المشتركة بمبادرة تخفيض الأسعار،للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضة ونسب التخفيضات.

مبادرة تخفيض الأسعار

وأثنى وزير التموين على الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضائه واتحاد الصناعات المصرية أيضًا وذلك للالتزام بما تم الاتفاق عليه وعرض السلع في المبادرة بسعر الإنتاج دون هامش ربح، وذلك في المجموعة السلعية السبعة، والتي تشمل (الفول – العدس – الأرز – السكر – الزيت – المكرونة – الألبان والأجبان)، وفقًا لأصناف محددة تقوم بإنتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ وفي باقي قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعًا.

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وتقوم الحكومة بعمل حزمة من الإجراءات، اهمها الإعفاء من الرسوم والجمارك وتعليقها لمدة 6 أشهر والإفراج الفوري عن البضائع والسلع التي تتضمنها المبادرة.

 

ويتم تنفيذ المبادرة بكافة السلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص كما تم الاتفاق على البيع بسعر الجملة دون تحقيق أي هامش ربح.

 

وتتولى الجهات الرقابية بوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديريات التموين ومباحث التموين، الرقابة بشأن تنفيذ المبادرة في ظل متابعة مجلس الوزراء،و المحافظين؛ لضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار والتخفيضات المُعلنة.

 

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع 

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين وجود احتياطي من القمح يكفي 5 شهور في ظل الحوافز التي تقدمها وزارات التموين والزراعة والمالية، واحتياطي من السكر يكفي 4 شهور، واحتياطي من الأرز 3 شهور، الزيت 6 شهور.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس بأن يكون هناك احتياطي آمن يكفي من 3 إلى 6 أشهر لكافة السلع الأساسية، فضلًا عن تشديد الرقابة من قبل مباحث التموين والمديريات التموينية وحماية المستهلك لضمان تنفيذ التخفيضات والإعلان عن الأسعار على الأرفف أو المنتجات، فالهدف هو إيصال السلعة للمواطن بجودة عالية وسعر مناسب.

أسعار السلع في المبادرة 

وجاءت أبرز السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: 

سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيها بدلا من 35 جنيها

زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45

زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيها

كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28 جنيها

أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلا من 25 جنيها

دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيها

طبق بيض 30 بيضة 125 جنيها بدلا من 150 جنيها

مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيها

 مكرونة 350 جراما بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.

 

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اتحاد العام للغرف التجارية مبادرة تخفيض الأسعار وزير التموين

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