الحزب الديمقراطي يعرقل مشروع قانون جمهوري يقضي بتقديم مساعدات لإسرائيل

رفض أعضاء الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون أعده الحزب الجمهوري من أجل تقديم مساعدات طارئة لإسرائيل ولم يتبن المشروع تقديم مساعدات لأوكرانيا.

عرقلة مشروع قانون تقديم مساعدات لإسرائيل دون أوكرانيا

وبحسب وكالة “رويترز”، أن أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي عرقلوا، الثلاثاء، خطوات الجمهوريين للحصول على موافقة سريعة على مشروع قانون يقدم مساعدات طارئة لإسرائيل أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، لكنه لا يقدم أي مساعدات لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.



وقال السناتور الجمهوري روجر مارشال، الوقت أمر جوهري ومن الضروري ألا يؤخر مجلس الشيوخ تسليم هذه المساعدات الحيوية لإسرائيل إلى يوم آخر".

واعترض الديمقراطيون على مشروع القانون وطالبوا بتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية وتمويل أمن الحدود.

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كما اتهموا الجمهوريين في مجلس النواب بتسييس الأزمة في إسرائيل، وأخروا المساعدات المقدمة لها من خلال اشتراطهم ربط الدعم بتقليص التمويل الموجه لدائرة الإيرادات الداخلية.



تقديم مساعدات لإسرائيل بـ 14.3 مليار دولار

ومن شأن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب أن يقدم 14.3 مليار دولار لإسرائيل؛ من أجل الرد على عملية طوفان الأقصى، في الـ7 من أكتوبر الماضي، على أن يخفض هذا المبلغ من دائرة الإيرادات الداخلية.



وتشمل المساعدات تخصيص 4 مليارات دولار لشراء أنظمة دفاع لمنظومتي القبة الحديدية ومقلاع داود الإسرائيليتين لمواجهة التهديدات الصاروخية قصيرة المدى، بالإضافة إلى بعض عمليات نقل العتاد من المخزونات الأمريكية.



وقالت السناتور باتي موراي، التي ترأس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ: "حلفاؤنا في أوكرانيا لا يستطيعون تحمل التأخير أكثر من حلفائنا في إسرائيل".

ولكي يتحول مشروع القانون إلى قانون، يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يغلب عليه الجمهوريون، وأن يوقعه بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي.



وكان البيت الأبيض قد قال إن بايدن سيرفض مشروع القانون.

مستقبل الحكم في غزة بعد حماس



من ناحيته زعم جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، أن حركة حماس هي من تشكل خطرا علي أطفال غزة، من خلال احتجاز الرهائن وبناء الأنفاق تحت منازلهم ومنعهم من التحرك جنوبا، متابعا: حماس هي من ارتكبت المجازر وليست إسرائيل.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: أكدنا للمسئولين الإسرائيليين ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.



وأكد: نبحث مستقبل الحكم في غزة بعد حماس، ولن نقبل العودة إلي ما كان عليه الوضع عليه قبل 7 أكتوبر، موضحا: حماس لا يمكن أن تكون جزءا من المستقبل في غزة، والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك.

وواصل زعمه: ما يميزنا عن حماس أننا نسعى إلى احترام المدنيين ونطلب من الإسرائيليين القيام بذلك.