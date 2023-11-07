الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض: نجحنا فى إجلاء 400 أمريكي من غزة وفتح معبر رفح أولوية لنا

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

قال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض: إن هناك 93 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة من معبر رفح خلال الساعات الـ24 الماضية.


إخراج أمريكيين من غزة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: نتوقع خروج مزيد من الأشخاص عبر معبر رفح وتمكنا اليوم من إخراج 400 أمريكي من غزة.

 

فتح معبر رفح


وتابع: فتح معبر رفح لإدخال المساعدات وخروج الأمريكيين هو أولوية لنا.

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أمريكا تتراجع عن مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء: القطاع أرض فلسطينية ولا ندعم احتلاله

 

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم إعادة احتلالها، وهى التصريحات التى تعد بمثابة تراجع عن مخطط تهجير سكان القطاع إلى سيناء، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، والتى تبنتها أمريكا تماهيا مع إسرائيل، وعمد جون كيربي لتكرارها فى أكثر من مؤتمر صحفي.

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وأضافت الخارجية الأمريكية: "لا ندعم أي إعادة توطين بشكل قسري للفلسطينيين خارج غزة، وهذا ليس أمرا مطروحا على الطاولة"، مؤكدة بعث رسالة ردع قوية لإيران بشأن استعداد الولايات المتحدة لحماية قواتها ومصالحها.

 

وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة لمجموعة السبع بشأن غزة
 

ووجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء رسالة عاجلة إلى قادة مجموعة السبع بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

 

وطالب بلينكن مجموعة السبع بالتحدث بـ"صوت واضح" بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك لدى بدئه محادثات في اليابان مع نظرائه في هذا التكتل.

 

الحرب الإسرائيلية علي غزة


وقال بلينكن في مستهل اجتماعات تستمر يومين في طوكيو: "هذه لحظة مهمة جدا.. أن تقف مجموعة السبع معا في مواجهة هذه الأزمة والتحدث كعادتنا بصوت واحد واضح".

وطالب بلينكن مجموعة السبع بالتحدث بـ"صوت واضح" بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك لدى بدئه محادثات في اليابان مع نظرائه في هذا التكتل.

وقال بلينكن في مستهل اجتماعات تستمر يومين في طوكيو: "هذه لحظة مهمة جدا.. أن تقف مجموعة السبع معا في مواجهة هذه الأزمة والتحدث كعادتنا بصوت واحد واضح".

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