من أجل درس في "الدبلوماسية خلال الحرب"، زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا

وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الأحد، الدعوة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لزيارة بلاده من أجل الحصول على درس في الدبلوماسية خلال زمن الحرب.

وقالت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية، إنه في إشارة إلى تفاخر ترامب بأنه يمكنه أن ينهي الغزو الروسي لأوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابه، قال زيلينسكي إن المرشح الجمهوري للرئاسة في أمريكا يجب أن يأتي ليرى الوضع بنفسه.

ترامب موضع ترحيب كبير

وأضاف زيلينسكي في حوار مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية أمس، أن "الرئيس السابق ترامب قال إنه في حوالي 24 ساعة، يمكنه إدارة الأمر وإنهاء الحرب. وبالنسبة لي، ماذا يمكنني أن أقول؟ لذا فإنه، أيضًا موضع ترحيب كبير".

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Zelensky invites Trump to Ukraine and says he needs US support for one more year https://t.co/KscQdrZ4FK pic.twitter.com/flPQDXiaUf — New York Post (@nypost) November 5, 2023

وأكد: "أدعو الرئيس ترامب. إذا كان بإمكانه الحضور إلى هنا، فسوف أحتاج إلى 24 دقيقة - نعم، 24 دقيقة، ليس أكثر.. نعم. ليس أكثر. 24 دقيقة فقط لأشرح للرئيس ترامب أنه لا يستطيع إدارة هذه الحرب"، وأرجع زيلينسكي السبب في ذلك إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي شن الغزو ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

ويوم أمس، قال زيلينسكي إنه لم يكن لديه أي اتصال مع ترامب منذ ترك الأخير منصبه في عام 2021، وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترامب يدعم أوكرانيا، أظهر زيلينسكي تشككه. وقال: "في الواقع، لا أعرف. آمل ذلك... وهذا لا يعتمد فقط على الرئيس بشكل مؤسسي. أعتقد أن الأمر يعتمد على رأي الأمريكيين، ومجتمعكم".

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