الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبير: إطلاق سوق أوراق مالية متوافق مع الشريعة الإسلامية يستهدف المستثمرين العرب

البورصة،فيتو
البورصة،فيتو

 قال محمد عطا، خبير أسواق المال، إن الغرض الأساسى من تدشين سوق أوراق مالية متوافق مع الشريعة الإسلامية يستهدف التنوع فى السوق وتوفير بيئة عمل تناسب رغبات ومطالب المستثمرين وبخاصة المستثمرين الخليجيين والعرب والمصريين الراغبين فى استثمار متوافق مع شروط وضوابط الشريعة الإسلامية.

وأضاف أنه على سبيل المثال، عندما جاء ذكر الطروحات الحكومية، طالبنا بالتنوع فى طرح شركات من قطاعات مختلفة ترضى طموح ورغبات جميع المستثمرين بمختلف توجهاتهم  وأفكارهم. 

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وتابع: أن إصدار صكوك إسلامية وسندات وخدمات إسلامية، وهو أمر يشبه توفير بنوك إسلامية فى عدد من الدول  العربية والإسلامية، حيث لا فوائد والقروض بطرق وآليات مختلفة عن البنوك التجارية، والفائدة المتغيرة، ولذلك التنوع هام، وأول نتائج حل أزمة الدولار، وهو جزء من سياساتها فى تطوير الآليات كالعقود والسندات وبالتالى، رؤوس أموال جديدة واستثمارات مباشرة وغير مباشرة، وهى محلولة للنجاح مرة أخرى، وتوفير أبواب للاستثمار المباشر وغير المباشر.

 

وأشار إلى أن التوقيت مناسب خاصة مع تدنى أسعار الأسهم وتراجع قيمة الجنيه، وهو أمر مغري للمستثمرين العرب والخليجيين الذين لا يكتفون بالاستحواذات ويسعون للحصول على فرص استثمارية جيدة. 

 

تداولات منتصف الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581  تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه. 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45%  عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15%  عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48%  عند مستوى 9956 نقطة.

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 6850 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

 تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 9809 نقاط.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد، أول تداول الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة
 

5 أسهم تتصدر قائمة الأكثر ارتفاعا بتعاملات البورصة

البورصة تربح 24 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

 

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