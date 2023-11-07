الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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اقتصاد

البورصة تربح 24 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581  تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه. 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45%  عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15%  عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48%  عند مستوى 9956 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 6850 نقطة.
 

تداولات جلسة الإثنين 

 تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 9809 نقاط.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة.

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تداولات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد، أول تداول الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة
 

 

 

 

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