انخفاض سعر الذرة 800 جنيه وتداول 10 آلاف طن في البورصة بهذا السعر

سعر طن الذرة الصفراء في الأسواق، انخفض سعر طن الذرة الصفراء في الأسواق، بعد سلسلة ارتفاعات كبيرة بدأت في الأسبوع الثاني من أكتوبر الماضي، لتعاود أسعار الذرة الانخفاض مجدددًا خلال شهر نوفمبر الجاري.

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سعر طن الذرة المستورد يتراجع 800 جنيه خلال الأسبوع الأول من نوفمبر

وتراجعت أسعار الذرة المستوردة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر من 600 إلى 800 جنيه، وجاء سعر طن الذرة المستورد في الأسواق كالتالي:

أسعار الذرة المستوردة يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

البداية مع أسعار الذرة المستوردة يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، إذ بلغ سعر طن ذرة أرجنتيني يوم النحو 13600 جنيه، طن ذرة برازيلي نحو 13600 جنيه، سعر طن ذرة أوكراني بسعر 12800 جنيه، سعر طن ذرة تركي بسعر 12900 جنيه، سعر طن ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14400 جنيه.

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أسعار الذرة المستوردة يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2023

وعن أسعار الذرة المستوردة في الأسواق يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2023، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 14400 جنيه، ذرة برازيلي نحو 14400 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 13400 جنيه، ذرة تركي بسعر 13500 جنيه، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 15200 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء في الأسواق، فيتو

سعر طن الذرة الصفراء المستوردة والمحلي على منصة البورصة المصرية للسلع

وعن بيانات تداول طن الذرة الصفراء مستورد أوكراني أو محلي على منصة البورصة المصرية للسلع، سجلت أسعار طن الذرة الصفراء أدنى سعر في التداول 9666.67 جنيه وأعلى سعر 10335 جنيهًا.

أما بيانات تداول طن الذرة الصفراء مستورد روماني أو أوكراني على منصة البورصة المصرية للسلع، فسجلت أسعار طن الذرة الصفراء أدنى سعر لها 9400 جنيه مقابل 13500 جنيه.

عرض 10 ألاف طن من الذرة المستوردة بسعر 12500 جنيه على منصة البورصة المصرية للسلع

وفي يوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 تم عرض 10 ألاف طن من الذرة المستوردة بسعر 12500 جنيه على منصة البورصة المصرية للسلع.

إبريل شهد أول جلسة تداول للذرة الصفراء عبر منصة البورصة المصرية للسلع

يشار إلى أن أول جلسة تداول للذرة الصفراء عبر منصة البورصة المصرية للسلع تمت في يوم الخميس الموافق 13 ابريل 2023:

شيكارة الذرة الصفراء تسجل 1100 جنيه في الأسواق

يشار إلى أنه وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، ارتفعت أسعار الذرة الصفراء في الأسواق نحو 34.6 جنيه مقارنة بسعرها أمس، حيث بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 730.9 جنيه، ليتراوح أدنى سعر للذرة الصفراء نحو 250 جنيهًا مقابل 1100 جنيه أعلى الأسعار في الأسواق.

سعر طن الذرة الصفراء في الأسواق، فيتو

سعر طن الذرة البيضاء يسجل 20 ألف جنيه في الأسواق

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 13183 جنيهًا، وبلغ أدني سعر لطن الذرة البيضاء نحو 6 آلاف جنيه، مقابل 20 ألف جنيه أعلى الأسعار في السوق المحلي.

أسعار الذرة المستوردة في البورصات العالمية

وعن أسعار الذرة المستوردة في البورصات العالمية، بلغ متوسط سعر الذرة الفرنسي تسليم فوري خلال تعاملات يوم الإثنين 6 نوفمبر الجاري نحو 219.7 دولار

ميناء دمياط يستقبل 80982 طن ذرة خلال الأسبوع الماضي

وعلى صعيد آخر، استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي نحو 80982 طن ذرة.

الإفراج الجمركي عن 171 ألف طن من الذرة خلال عام

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن أن عملية الإفراجات الجمركية عن الأعلاف مستمرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، إذ تم الإفراج الجمركي عن 171 ألف طن من الذرة خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 19 أكتوبر 2023.