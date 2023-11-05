الأحد 05 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، 200 جنيه انخفاضًا في سعر الذرة المستوردة بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتهما في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأحد

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأحد، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 14200 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 14200 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 13200 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة تركي بسعر 13300 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 15 ألف جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

 

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الأحد، سجلت صويا 46% بسعر 32 ألف جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 32 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 30 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد، سجل متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21700 جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 21400 جنيه، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21300 جنيه، علف بادي نامي بسعر 21100 جنيه.

وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الأحد نحو 19500 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 18700 جنيه، وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20 ألف جنيه.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الأحد، سعر قدره 39 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 11100 جنيه، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأحد

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأحد، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12700 جنيه، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12400 جنيه، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 12700 جنيه، قمح روسي 12.5% بسعر 13 ألف جنيه.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأحد

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأحد، فبلغ سعر دقيق مستخرج 27 نحو 14750 جنيهًا، دقيق مستخرج 24 نحو 14500 جنيه.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الأحد، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الأحد

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الأحد، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 50 ألف جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 48 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 47500 جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الأحد

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت ذرة مكرر بسعر 51 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 12750 جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 48500 جنيه،  زيت عباد مكرر بسعر 51 ألف جنيه. 

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ارتفاع أسعار الأعلاف يهدد المبادرة الحكومية، ومطالب بمراجعة سعر الدواجن والبيض

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وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف"الذرة والصويا" بحوالى 100 مليون دولار

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