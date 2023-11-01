الخميس 02 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، انخفاض جديد في سعر الذرة المستوردة

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتهما، مع انخفاض سعر الذرة المستوردة في الأسواق، وتراجع سعر زيت الأولين في الأسواق.

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأربعاء

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

 

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 14700 جنيه، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 14700 جنيه، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 13500 جنيه، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة تركي بسعر 13600 جنيه، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 15500 جنيه، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الأربعاء، سجلت صويا 46% بسعر 32 ألف جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 32 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 30 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء، سجل متوسط سعر علف بادي 23% نحو 22 ألف جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 21800 جنيه، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21700 جنيه، علف بادي نامي بسعر 21200 جنيه.

وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الأربعاء نحو 19500 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 18700 جنيه، وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20 ألف جنيه.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الأربعاء، سعر قدره 39 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 11100 جنيه، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 20 ألف جنيه.

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأربعاء

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12700 جنيه، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12400 جنيه، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 12700 جنيه، قمح روسي 12.5% بسعر 13 ألف جنيه.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأربعاء

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأربعاء، فبلغ سعر دقيق مستخرج 27 نحو 14750 جنيهًا، دقيق مستخرج 24 نحو 14500 جنيه.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر  نحو 50 ألف جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 48  ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 47500 جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الأربعاء

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت ذرة مكرر بسعر 51 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 48500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، جلوتوفيد محلي بسعر 12750 جنيه،  زيت عباد مكرر بسعر 51 ألف جنيه.

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بالأرقام.. ارتفاعات حادة في أسعار الأعلاف والحبوب خلال أكتوبر.. الذرة تقفز 4600 والصويا 10 آلاف جنيه خلال 27 يومًا

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ارتفاع أسعار الأعلاف يهدد المبادرة الحكومية، ومطالب بمراجعة سعر الدواجن والبيض

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