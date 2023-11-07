الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، الذرة الصفراء تواصل الانخفاض في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتهما في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الثلاثاء

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13600 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 13600 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12800 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة تركي بسعر 12900 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14400 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، سجلت صويا 46% بسعر 31500 جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 31500 جنيه، صويا 44% بسعر 29500 جنيه.

 

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء، سجل متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21700 جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 21400 جنيه، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21300 جنيه، علف بادي نامي بسعر 21100 جنيه.

 

وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الثلاثاء نحو 19500 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 18700 جنيه، وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20 ألف جنيه.

 

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الثلاثاء، سعر قدره 40500 جنيه، بارتفاع 1500 جنيه عن سعره السابق، فيما بلغ سعر الردة نحو 10700 جنيه، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه.

 

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الثلاثاء

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12400 جنيه، قمح روسي 12.5% بسعر 12900 جنيه.

 

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الثلاثاء

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الثلاثاء، فبلغ سعر دقيق مستخرج 27 نحو 14500 جنيهًا، دقيق مستخرج 24 نحو 14350 جنيه.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 52 ألف جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 50 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 49500 جنيه.

 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الثلاثاء

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت ذرة مكرر بسعر 52 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، بارتفاع 250 جنيهًا، زيت أولين مكرر بسعر 48500 جنيه،  زيت عباد مكرر بسعر 52 ألف جنيه.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم.. انخفاض 200 جنيه في الذرة المستوردة.. وهذا سعر زيت الصويا والدقيق في الأسواق

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وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف"الذرة والصويا" بحوالى 100 مليون دولار

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