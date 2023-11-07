أخبار الحوادث اليوم، شاب يقتل عشيق زوجته بالمنصورة.. حل لغز العثور على جثة سائق في مصرف.. وضبط مصنع لإنتاج المخدرات بالقاهرة

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب اتوبيس بطريق الروبيكى بمدينة بدر، ما تسبب في زحام مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) حملاتها الأمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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ألقى قطاع الأمن العام، القبض على سائق سرق 1.5 مليون جنيه وسيارتين من صاحب شركة بالشيخ زايد يعمل لديه فى الشيخ زايد.

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية غموض لغز العثور علي جثة مجهولة الهوية، ملقاة في أحد شوارع المنصورة وبها عدة طعنات بالصدر.

تكثف وحدة مباحث الباجور فى محافظة المنوفية، جهودها لضبط مرتكبى واقعة سرقة أختام من مجزر بى العرب الآلى والبالغ عددها 6 أختام.

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات العثور على شخص متوفى بالظهير الصحراى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع مادة الإستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذًا من الشقة سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة وهميةوغسل 27 مليون جنيه حصيلة للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم.

لقى سائق مصرعه على يد عاطل وألقى جثته فى المصرف لسرقة توك توك بالمنوفية وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.

شنت مباحث التموين حملات مكثفة على الأسواق لضبط المخالفات ومواجهة كافة أشكال الغش والاحتكار ومتابعة ضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق وإيصال السلع المدعمة لمستحقيها والتأكد من سريان مبادرات خفض الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.



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