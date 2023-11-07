أخبار الحوادث اليوم، شاب يقتل عشيق زوجته بالمنصورة.. حل لغز العثور على جثة سائق في مصرف.. وضبط مصنع لإنتاج المخدرات بالقاهرة
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر
أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب اتوبيس بطريق الروبيكى بمدينة بدر، ما تسبب في زحام مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.
ضبط 37 قضية مخدرات وأسلحة وتنفيذ 1108 أحكام قضائية في أسيوط وأسوان ودمياط
واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) حملاتها الأمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
سائق يسرق 1.5 مليون جنيه وسيارتين من صاحب شركة بالشيخ زايد
ألقى قطاع الأمن العام، القبض على سائق سرق 1.5 مليون جنيه وسيارتين من صاحب شركة بالشيخ زايد يعمل لديه فى الشيخ زايد.
تفاصيل واقعة شاب قتل عشيق زوجته بعد ضبطه في شقته بالمنصورة
كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية غموض لغز العثور علي جثة مجهولة الهوية، ملقاة في أحد شوارع المنصورة وبها عدة طعنات بالصدر.
أمن المنوفية يكثف جهوده لضبط الأختام المسروقة من مجزر آلى
تكثف وحدة مباحث الباجور فى محافظة المنوفية، جهودها لضبط مرتكبى واقعة سرقة أختام من مجزر بى العرب الآلى والبالغ عددها 6 أختام.
ضبط 3 أشخاص يسرقون الزوايا الحديدية من برج كهرباء ووفاة أحدهم أثناء الواقعة
كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات العثور على شخص متوفى بالظهير الصحراى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
ضبط مصنع لإنتاج المواد المخدرة بالقاهرة
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع مادة الإستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذًا من الشقة سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
ضبط صاحب شركة غسل 27 مليون جنيه حصيلة النصب فى القاهرة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة وهميةوغسل 27 مليون جنيه حصيلة للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم.
الأمن يحل لغز العثور على جثة سائق داخل مصرف فى المنوفية
لقى سائق مصرعه على يد عاطل وألقى جثته فى المصرف لسرقة توك توك بالمنوفية وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.
ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة
شنت مباحث التموين حملات مكثفة على الأسواق لضبط المخالفات ومواجهة كافة أشكال الغش والاحتكار ومتابعة ضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق وإيصال السلع المدعمة لمستحقيها والتأكد من سريان مبادرات خفض الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.