الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط صاحب شركة غسل 27 مليون جنيه حصيلة النصب فى القاهرة

ضبط متهم،فيتو
ضبط متهم،فيتو

 ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة وهميةوغسل 27 مليون جنيه  حصيلة للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم.

 

ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش فى الإسكندرية والسويس بـ 3.8 مليون جنيه

الأمن يحل لغز العثور على جثة سائق داخل مصرف فى المنوفية

 

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستصلاح الزراعى وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيوانى - على خلاف الحقيقة- ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

Advertisements


و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 27 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مباحث الأموال العامة النصب على المواطنين الاراضى الصحراويه الاستصلاح الزراعي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال

مواد متعلقة

ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش فى الإسكندرية والسويس بـ 3.8 مليون جنيه

الأمن يحل لغز العثور على جثة سائق داخل مصرف فى المنوفية

ضبط 3 عاطلين بصحبتهم 7 أطفال لاستغلالهم فى أعمال التسول

ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية فى سوهاج وأسيوط

إعادة فتح الطريق الإقليمى بعد انقشاع الشبورة

المرور تعيد فتح طريقى إسكندرية الصحراوي والدولي

حالة الطرق اليوم، احذر هذه الكباري والشوارع بالقاهرة والجيزة الأكثر زحاما

الأكثر قراءة

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

أحمد فتوح يخطط لفسخ تعاقده مع الزمالك، اعرف التفاصيل

عفاريت تل أبيب، قوات الاحتلال تلجأ إلى الأحجبة والتمائم في مواجهة المقاومة الفلسطينية..وأستاذ إسرائيليات: عائلات الرهائن تستعين بالحاخامات لتحرير ذويهم

جنرال أمريكي سابق: أردوغان الوحيد في الشرق الأوسط القادر على تدمير إسرائيل

كتائب القسام تدمر 5 آليات إسرائيلية في شمال غزة

محمد سلام، كيف أصبح "هدرس" تريند مصر ومضرب الأمثال خلال 10 أيام

الحكومة تكشف حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

المثلث الذهبي، مشروع الدولة الجديد لتحقيق 8 مليارات دولار سنويا (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

"كاتي بيري" تكشف وجود خلافات بين دوق ودوقة ساسكس (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

الجنيه يحافظ على قيمته مقابل اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 معلومات عن مخيم المغازي.. المجزرة الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية