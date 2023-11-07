الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 37 قضية مخدرات وأسلحة وتنفيذ 1108 أحكام قضائية في أسيوط وأسوان ودمياط

ضبط 37 قضية مخدرات
ضبط 37 قضية مخدرات وأسلحة وتنفيذ 1108حكم قضائى في اسيوط واسو

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط)  حملاتها الأمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت جهودها عن ضبط 37 قضية مخدرات وأسلحة وتنفيذ 1108حكم قضائى في اسيوط واسوان ودمياط. 

مديرية أمن أسيوط
ضبط 29 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 17 بندقية خرطوش- طبنجة - 20 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (29 متهم لـ 19 منهم معلومات جنائية")
ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,270 كيلو جرام) بحوزة (6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ 268 حكم قضائى متنوع.

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مديرية أمن أسوان 
 

ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,800 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 840 حكم قضائى متنوع.
 

مديرية أمن دمياط
ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 165 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,050 كيلو جرام – بندقية آلية- طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

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