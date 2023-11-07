ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة
شنت مباحث التموين حملات مكثفة على الأسواق لضبط المخالفات ومواجهة كافه اشكال الغش والاحتكار ومتابعة ضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق وإيصال السلع المدعمة لمستحقيها والتأكد من سريان مبادرات خفض الأسعار ومنع الممارسات الإحتكارية.
واسفرت جهود مباحث التموين خلال شهر فى محافظة الجيزة، عن ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي و128332 لتر مواد بترولية قبل بيعهم بالسوق السوداء.
كما تم ضبط 769 قضية متنوعة شملت ( تجميع والإستيلاء على دقيق بلدى مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز بدون ترخيص) إلى جانب 32 قضية بمجال الغش التجارى والتدليس.
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