الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

ضبط 119 طن لحوم ومواد
ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة، فيتو

شنت مباحث التموين حملات مكثفة على الأسواق لضبط المخالفات ومواجهة كافه اشكال الغش والاحتكار ومتابعة ضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق وإيصال السلع المدعمة لمستحقيها والتأكد من سريان مبادرات خفض الأسعار ومنع الممارسات الإحتكارية.

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واسفرت جهود مباحث التموين  خلال شهر فى محافظة الجيزة، عن ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي و128332 لتر مواد بترولية قبل بيعهم بالسوق السوداء.


كما تم ضبط 769 قضية  متنوعة شملت ( تجميع والإستيلاء على دقيق بلدى مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز بدون ترخيص) إلى جانب 32 قضية بمجال الغش التجارى والتدليس.

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مباحث التموين ن سلامة الأغذية محافظة الجيزة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

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