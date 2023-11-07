ضبط مصنع لإنتاج المواد المخدرة بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع مادة الإستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذًا من الشقة سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البودر– كمية من مخدر الأفيون - ميزان حساس - أدوات التصنيع ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدرة والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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