الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

الأمن يحل لغز العثور على جثة سائق داخل مصرف فى المنوفية

جثة، فيتو
جثة، فيتو

لقى سائق مصرعه على يد عاطل وألقى جثته فى المصرف لسرقة توك توك بالمنوفية وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.

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العثور على جثة سائق توك توك

 

تلقى مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية بلاغا بالعثور على جثة سائق "توك توك" بأحد المصارف المائية بدائرة المركز " تم انتشالها ".

وتوصلت جهود تحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية إلى أن مرتكب الواقعة عاطل - " له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بقيامه باستدراج  المجنى عليه بدعوى توصيله، ولدى وصولهما لمكان العثور قام المتهم بمغافلته وطعنه بسكين كان بحوزته فأحدث إصابته، وقام بإلقاء جثته بالمصرف المائى والإستيلاء على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول "تم ضبطهما بإرشاده ".

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وأضاف بقيامه بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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قطاع الأمن العام مركز شرطة تلا مديرية أمن المنوفية العثور على جثة سائق

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