تفاصيل واقعة شاب قتل عشيق زوجته بعد ضبطه في شقته بالمنصورة

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية غموض لغز العثور علي جثة مجهولة الهوية ، ملقاة في أحد شوارع المنصورة وبها عدة طعنات بالصدر.

وبينت التحريات أن زوجا اكتشف خيانة زوجته، وقام بطعن عشيقها بسكين بعد ضبطهما بشقة الزوجية، وحاول عشيقها الهروب وهو مصاب بطعنات في الصدر حتي سقط جثة هامدة غارقا في دمائه بالشارع.

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أهالي منطقة دوران المجزر بشارع عبدالسلام عارف، بوجود جثة هامدة لشخص به عدة طعنات.

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انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أول المنصورة إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشخص في العقد الرابع من العمر يرتدي ملابسه وبه عدة طعنات بالصدر.

جري نقل الجثة الي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.

وكشفت تحريات ضباط وحدة مباحث أول المنصورة أن الجثة التي عثر عليها لشخص يدعي « أحمد.م.ح» 25 سنة، وبه عدة طعنات بالصدر، ليتبين أنه تعرض للطعن علي يد شخص يدعي «حسن. ع.س» بعدما اكتشف وجود علاقة بينه وبين زوجته «هدير. ح. ط».

وقام الزوج بضبطه مع زوجته بشقة الزوجية فقام بطعنه بسكين عدة طعنات نافذة في الصدر، وحاول العشيق عقب إصابته محاولة الهروب، وأثناء ذلك سقط بالشارع غارقا بدمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته

جرى ضبط الزوج والزوجة الخائنة لاستكمال التحقيقات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.