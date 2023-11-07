سائق يسرق 1.5 مليون جنيه وسيارتين من صاحب شركة بالشيخ زايد
ألقى قطاع الأمن العام، القبض على سائق سرق 1.5 مليون جنيه وسيارتين من صاحب شركة بالشيخ زايد يعمل لديه فى الشيخ زايد.
تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة أنه توجه رفقة سائق "كان يعمل لديه مُنذ 3 سنوات"، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة مُستقلين سيارة "ملك الـمُبلغ" لأحد البنوك بدائرة القسم لدفع مبلغ مالى قدره (1,5مليون جنيه)، وقام بترك المبلغ بحوزة السائق لحين الإنتهاء من الأوراق ولدى عودته فوجئ بعدم تواجد السائق أو السيارة.
وأضاف مقدم البلاغ وبتواصله مع السائق هاتفيًا تبين قيامه بسرقة السيارة والمبلغ المالى، وأضاف بسابقة قيام السائق بإيهامه بقيام الأجهزة الأمنية بحجز سيارة أخرى ملكه "على غير الحقيقة"، واتهم المشكو فى حقه بسرقة السيارتان والمبلغ المالى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارتان والمتهم وبحوزته مبلغ مالى (مليون و475 ألف جنيه)، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المالى على متطلباته الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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