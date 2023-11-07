الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

سائق يسرق 1.5 مليون جنيه وسيارتين من صاحب شركة بالشيخ زايد

.سائق يسرق 1.5 مليون
.سائق يسرق 1.5 مليون جنيه وسيارتين من صاحب شركة بالشيخ زايد

 ألقى قطاع الأمن العام، القبض على سائق سرق 1.5 مليون جنيه وسيارتين من صاحب شركة بالشيخ زايد يعمل لديه فى الشيخ زايد.

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة أنه توجه رفقة سائق "كان يعمل لديه مُنذ 3 سنوات"، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة مُستقلين سيارة "ملك الـمُبلغ" لأحد البنوك بدائرة القسم لدفع مبلغ مالى قدره (1,5مليون جنيه)، وقام بترك المبلغ  بحوزة السائق لحين الإنتهاء من الأوراق ولدى عودته فوجئ بعدم تواجد السائق أو السيارة.

Advertisements

ضبط صاحب شركة غسل 27 مليون جنيه حصيلة النصب فى القاهرة

ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش فى الإسكندرية والسويس بـ 3.8 مليون جنيه

وأضاف مقدم البلاغ وبتواصله مع السائق هاتفيًا تبين قيامه بسرقة السيارة والمبلغ المالى، وأضاف بسابقة قيام السائق بإيهامه بقيام الأجهزة الأمنية بحجز سيارة أخرى ملكه "على غير الحقيقة"، واتهم المشكو فى حقه بسرقة السيارتان والمبلغ المالى.


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارتان والمتهم وبحوزته مبلغ مالى (مليون و475 ألف جنيه)، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المالى على متطلباته الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة الأمنية قسم شرطة أول الشيخ زايد قسم شرطة العجوزة قطاع الأمن العام مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

ضبط صاحب شركة غسل 27 مليون جنيه حصيلة النصب فى القاهرة

ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش فى الإسكندرية والسويس بـ 3.8 مليون جنيه

الأمن يحل لغز العثور على جثة سائق داخل مصرف فى المنوفية

ضبط 3 عاطلين بصحبتهم 7 أطفال لاستغلالهم فى أعمال التسول

ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية فى سوهاج وأسيوط

إعادة فتح الطريق الإقليمى بعد انقشاع الشبورة

المرور تعيد فتح طريقى إسكندرية الصحراوي والدولي

الأكثر قراءة

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

زلة لسان حول حرب غزة تضع رئيس وزراء كندا في مأزق

منتج مسرحية زواج اصطناعي يفتح النار على كاملة أبو ذكري بعد هجومها على بيومي فؤاد: "إزاي تنتقدي حاجة مشوفتيهاش"؟

قائد سلاح الجو الألماني يتبرع بدمه لجنود الاحتلال الإسرائيلى (صورة)

قرار حاسم من الأهلي في ملف تجديد عمرو السولية

محمد سلام، كيف أصبح "هدرس" تريند مصر ومضرب الأمثال خلال 10 أيام

أحمد فتوح يخطط لفسخ تعاقده مع الزمالك، اعرف التفاصيل

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

الخلافات مستمرة، هاري يرفض حضور عيد ميلاد والده الـ75

اتهام ملياردير بخوض "مزايدات وهمية"، فدفع 12.4 مليون دولار لنفي التهمة

قيمته 5.95 مليون دولار، سرقة مرحاض ذهبي من قصر الملك في إنجلترا

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية