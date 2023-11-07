الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص يسرقون الزوايا الحديدية من برج كهرباء ووفاة أحدهم أثناء الواقعة

المتهمين، فيتو
المتهمين، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات العثور على شخص متوفى بالظهير الصحراى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

 بالانتقال والفحص أمكن تحديد المتوفى (عامل، مقيم بمحافظة الفيوم) وتبين أنه بتاريخ الواقعة توجه المتوفى بصحبة (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") لسرقة بعــض الزوايا الحديدية من برج كهرباء كائن بمنطقة العثور.

▪ عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قرروا بأنه حال قيامهم بإرتكاب واقعة سرقة الزوايا الحديدية المُشار إليها بأسلوب "الفك" وإعتلاء المتوفى للبرج وإقترابه من خط سير التيار الكهربائى صعقه التيار مما أدى لسقوطه أرضًا ووفاته فى الحال، ولاذوا بالفرار وتخلصوا من بطاقة تحقيق شخصية المتوفى للحيلولة دون تحديد هويته وضبطهم، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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النيابة العامة محافظة الفيوم مديرية أمن القاهرة موقع فيتو

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