أمن المنوفية يكثف جهوده لضبط الأختام المسروقة من مجزر آلى

تكثف وحدة مباحث الباجور فى محافظة المنوفية، جهودها لضبط مرتكبى واقعة سرقة أختام من مجزر بى العرب الآلى والبالغ عددها 6 أختام.



وكان اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطار من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بسرقة أختام مجزر بي العرب، وتم إرسال قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد كشك رئيس المباحث إلى مجزر بي العرب للفحص والمعاينة.



فيما أفاد مصدر أن مديرية الطب البيطري تكثيف حملاتها على محلات الجزارة والتفتيش على اللحوم والتدقيق بشكل أكبر فى نوعية الأختام المستخدمة بها، وخاصة بعد واقعة سرقة الأختام والتي يبلغ عددها 6 اختام.

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وكانت مديرية الطب البيطري بالمنوفية قد خاطبت الهيئة العامة، والتى بدورها قامت بتوزيع نشرة على جميع المديريات للمتابعة عند ظهور نوع الختم المسروق على اي ذبيحة ليتم ضبطها.



فيما أفاد مصدر من مديرية الطب البيطري أنه إذا تم استخدام الأختام المسروقة سيتم ضبط المتهم فى الحال، لأن الأختام تكون مميزة، فالختم يكون مثبتا فيه لقمة اليوم ، ولقمة اسم المجزر، والرقم الكودى، ولقمة العلامة السرية، ولقمة اسم المحافظة، ولقمة نوع الذبيحة، مؤكدا أن مديرية الطب البيطري يمكنها التميز بين الأختام المزورة بشكل جيد، كما يمكنها ضبط المتهم فى سرقة الأختام من بي العرب فى حالة استخدامها.

