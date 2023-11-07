دوري أبطال أفريقيا، حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد 4 جولات من مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تنطلق مبارياتها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

الكاف يعلن مواعيد 4 جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

وجاءت المباريات الأربعة على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز * مازيمبي.. يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي ".

الجولة الثانية: نواذيبو * بيراميدز.. يوم السبت ٢ ديسمبر. الساعة ٤ بتوقيت موريتانيا ٦ بتوقيت القاهرة.. استاد نواكشوط شيخا ولد بيديا "ملعب نجيل صناعي".

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الجولة الثالثة: صن داونز * بيراميدز.. يوم السبت ٩ ديسمبر.. الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة.. استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الجولة الرابعة: بيراميدز * صن داونز.. يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقاما في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل.

موعد وحكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

دوري أبطال أفريقيا، تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة المباراة يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

مواعيد مباريات بيراميدز بدور المجموعات بدوري الأبطال

وأسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عن وقوع بيراميدز في المجموعة الأولى.

الجولة الأولى: بيراميدز × مازيمبي - داخل مصر - 24 نوفمبر 2023

الجولة الثانية: نواذيبو الموريتاني × بيراميدز - خارج مصر - 2 ديمسبر 2023

الجولة الثالثة: صن داونز × بيراميدز - خارج مصر -9 ديسمبر 2023

الجولة الرابعة: بيراميدز × صن داونز - داخل مصر - 19 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة: مازيمبي × بيراميدز - خارج مصر - 23-24 فبراير 2024

الجولة السادسة: بيراميدز × نواذيبو الموريتاني - داخل مصر - 1-2 مارس 2024

وتضم مجموعة بيراميدز كلا من:

صن داونز

بيراميدز

مازيمبي الكونغولي

نواذيبو الموريتاني

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

الأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا



الأهلي (حامل اللقب)

بيراميدز

صن داونز الجنوب أفريقي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

الترجي الرياضي التونسي

النجم الساحلي التونسي

ميدياما الغاني

بترو أتلتيكو الأنجولي

يانج أفريكانز التنزاني

مازيمبي الكونغو الديمقراطية

الوداد البيضاوي المغربي

سيمبا التنزاني

أسيك ميموزا الإيفواري

نواذيبو الموريتاني

الهلال السوداني

شباب بلوزداد الجزائري

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024



التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.