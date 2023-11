ورشة عمل لتوظيف واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعى بعلوم وهندسة الحاسب بالمنصورة الجديدة

شهدت جامعة المنصورة الجديدة، ورشة عمل لتوظيف واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعى بعلوم وهندسة الحاسب بالجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وإشراف الدكتور إبراهيم فتحى معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب والدكتور خالد فؤاد مدير البرامج بالكلية قدم نادى xpixel بقيادة رائدها الدكتورة سارة المولى ومشاركة الدكتور عمر الزكي في التنظيم والتنفيذ ورشه عمل متميزة بعنوان The Oracle of the 21st Century، وبحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية، قدم فريق النادي الورشة لزملائهم الطلاب ضمن إطار المشاركة الفعالة فى تبادل الخبرات فيما بينهم تنفيذا لخطط ورؤية الجامعة فى تطوير الطلاب واستخدام الأدوات الذكية والحديثة وتمحورت الورشة حول توظيف واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعى المختلفة لمعالجة اللغات الطبيعية حيث بدأت الورشة بكلمة السيد عميد الكليه وقام بعرض تاريخ تأسيس النادى والتذكير برؤية ورسالة الكلية وتناول الخطط المستقبليه والخطوات الجادة للتحقيق.

كما أكد رئيس الجامعة على أهمية دور الذكاء الاصطناعي وسعادته بالجهود المبذولة في تطوير أبنائه الطلاب مشددا على الطلاب ضرورة التخلى بالقيم الإنسانية والأخلاقية المواكبة للتطور التكنولوجي واستمرت الورشه لعرض كيفية التفاعل وتوظيف النماذج بفاعليه في تنفيذ المهام والواجبات.

أجرت هندسة المنصورة الجديدة زيارة ميدانية بأحد المواقع الهندسية بمدينة جمصة لمتابعة مراحل تنفيذ حمام سباحة نصف أوليمبي، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة وأستاذ العمارة والتصميم البيئي، وذلك في ضوء حرص كلية الهندسة لربط الجانب النظري بالجانب العملي منذ الأسابيع الأولى للدراسة وبإشراف كل من من د محمد مرتجي مدرس الهندسة المدنية بالكلية وم صلاح السطوحي المدرس المساعد بالكلية

وقام طلاب برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء من خلال مقرر تصميم المنشآت الخرسانية الخاص بطلاب المستوى الثاني ببرنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، بزيارة ميدانية بأحد المواقع الهندسية بنادي المنصورة الكائن بمدينة جمصة والمخصص لإنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي، وذلك لربط الجانب النظرى بالجانب العملي.

وقام الطلاب بالتعرف على الموقع وتدريبهم على كيفية عمل اختبارات فعلية على الخلطات الخرسانية في الموقع لمعرفة خصائصها والوقوف على مدى ملائمتها لأغراض البناء هذا بالإضافة للتعرف على طريقة قراءة اللوحات الإنشائية التنفيذية ومتابعة خطوات تنفيذ واستلام أعمال حديد التسليح وأعمال العزل والتمديدات الصحية والكهربائية لحمام السباحة والمباني الملحقة، ومطابقتها باللوحات التنفيذية، والتعرف على آليات المتابعة الدورية لها.

وأفاد عميد كلية الهندسة بأن مثل هذه الزيارات الميدانية إنما جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجامعة الدكتور معوض الخولي بربط الطلاب بالجانب العملي والميداني منذ اللحظات الأولى لبدء العام الدراسي وطوال فترة دراستهم بالمقررات المختلفة.