تحديث الصناعة يشارك المؤتمر العلمي الثاني لكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر

شارك مركز تحديث الصناعة في المؤتمر العلمي الثاني لكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر والذي انعقد بمقر الجامعة في مدينة السادس من أكتوبر، حيث أتت المشاركة تلبية لدعوة كلية الفنون التطبيقية إلى المركز كونه شريك رئيسي للكلية في المشاريع التصميمية المتعلقة بالقطاعات الصناعية المختلفة التي يقوم المركز بخدمتها. تعزيزًا لدوره في التشبيك بين المجتمعين الصناعي والأكاديمي.



وشارك أحمد الشرقاوي مدير إدارة التكتلات الاقتصادية نيابة عن المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة في المؤتمر، حيث تم استعراض المشروعات الناجحة في الهوية الدعائية التي قامت الكلية بتنفيذها كشريك فني للمركز لمجموعة من أعضاء تكتل الأثاث بطهطا.

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وتم تكريم مركز تحديث الصناعة من قبل منظمي المؤتمر تقديرًا لدوره في عملية الربط بين المجتمع الأكاديمي والصناعي التي يوليها المركز اهتمامًا كبيرا لما لها من دور في عملية تعزيز المدخلات المحلية في عملية التصنيع، واعطاء الفرصة للشباب والكوادر المصرية في سوق العمل الصناعي المصري.

مركز تحديث الصناعة يطلق منصة إلكترونية لـ 152 فرصة استثمارية في كافة القطاعات

وحرص مركز تحديث الصناعة على تحليل الواردات والصادرات المصرية، على مدار الأربع سنوات الماضية، وتحديد عدد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح الجهاز، أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والتي تضم عدد 152 فرصة استثمارية في القطاعات المختلفة.

ويأتي هذا في إطار توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ونظرا للدور الفني الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة في زيادة تنافسية الصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تحديد عدد من الفرص الإستثمارية.

152 فرص استثمارية في كافة القطاعات الصناعية

وأعلنت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة إطلاق المركز لمنصة إلكترونية تضم الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية من هنا

كما دعت دعاء سليمة، جميع الراغبين في التعرف على الفرص الاستثمارية لتفقد المنصة وتحديد الفرص المناسبة لهم في القطاعات الآتية "الصناعات الطبية والدوائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، صناعة مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات النسيجية وصناعات الطباعة والتغليف".

وسيتم التنسيق مع الهيئات والجهات المختلفة لمساعدتهم للاستثمار في الفرص المذكورة أعلاه، محليًا أو بالشراكة مع الشركات الأجنبية التي يمكنها نقل التكنولوجيا إلى السوق المصري، حيث يستطيع المستثمر البحث داخل المنصة الإلكترونية من خلال البحث بالقطاع الذي يرغب الاستثمار فيه، والبحث بالفئة أيضا، والاطلاع على كافة البيانات اللازمة.

كما يمكن من خلال المنصة الالكترونية ملء استمارة التواصل لتقديم المزيد من المعلومات اللازمة بالفرصة الاستثمارية المرغوب فيها.