جامعة الوادي الجديد تشارك بوفد طلابي بالمنتدى البيئي تحت شعار "الحلم الأخضر"

شاركت جامعة الوادي الجديد بوفد طلابي في المنتدي البيئي تحت شعار «الحلم الأخضر» والذي تنظمه جامعة أسيوط بمشاركة جامعات الإقليم؛ جامعة الوادي الجديد، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة الأزهر فرع أسيوط، وجامعة بدر، وجامعة سفنكس، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والكلية المصرية الألمانية بأسيوط، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية فرع أسيوط، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والكلية التكنولوجية بوسط الوادي، والجامعة العمالية بأسيوط.

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وقال الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث إن الملتقى البيئي يأتى فى إطار تحقيق التنمية المستدامة وحلم الجمهورية الجديدة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار: «الحلم الأخضر»،والممتدة فعالياته خلال شهر نوفمبر الجاري وذلك دعمًا لمساعي الدولة المصرية الهادفة إلى التصدي لمشاكل البيئة، وتغير المناخ وحرصًا منها على تكثيف توجهها نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتعزيز ركائز التنمية المستدامة وهو ما يستلزم تعاون قوي وبنّاء من كافة الجامعات والمؤسسات العلمية في مصر.

تأتي المشاركة برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبحضور الأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشري.

وانطلقت بملاعب كلية التربية الرياضية بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأنشطة الطلابية والتي تنظمه الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة فى الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر 2023، وقال الدكتور جمال حسن إن المهرجان يضم مباريات فى كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والكاراتية، وتنس الطاولة، ومصارعة الزراعيين، والوثب الطويل، والكروس فيت (اللياقة البدنية)؛ بالإضافة إلى مسابقات الشطرنج، ومسابقات حفظ القرآن الكريم، والأحاديث الشريفة، والشعر العامي، وشعر الفصحى، والمعلومات العامة.