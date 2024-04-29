أخبار الحوادث اليوم.. الإعدام شنقا لطبيب اغتصب شقيقة زوجته.. والعثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء وعددًا من الحوادث المتنوعة الهامة ترصدها لكم فيتو في السطور التالية:

أصدرت الدائرة "36" بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، حكما بالإعدام شنقا على دكتور تجميل لاتهامه باغتصاب شقيقة زوجته القاصر في منطقة "هرم سيتي" بأكتوبر.

Advertisements

أحالت نيابة مدينة نصر، المتهم بهتك عرض طفلة 10 أشهر حتى الموت للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.



توصلت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية إلى هوية جثمان شاب عثر عليه مقتولا ومستخرجة أحشاؤه بطريق ترابي موازي لطريق "المنصورة- الزقازيق" الجديد.

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية إخلاء سبيل 4 مسئولين عن إدارة وتشغيل حمام السباحة بنادي الترسانة، بعد تحقيقات موسعة في حادث اختناق أكثر من 20 طفل، نتيجة تسرب غاز الكلور بحمام السباحة.



أجلت مجمع محاكم جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، اليوم الإثنين، محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خطف ابن وزير الصحة الأسبق، لجلسة 26 مايو.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع فى مصنع بمدينة بدر، ما أسفر عن إصابة 4 عمال بحالات اختناق.

أحالت النيابة العامة بالجيزة مالك عقار و4 آخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالجيزة.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي بحوزته 26 بندقية، وألفى طلقة داخل سيارة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في جريمة قتل سيدة لطفلها حديث الولادة، بعدما حملته سفاحا، دون علم أهلها خوفا من افتضاح أمرها في إمبابة بالجيزة.













ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ