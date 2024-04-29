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جنازة شعبية للطالب شهيد لقمة العيش ضحية القتل على يد مجهولين بالدقهلية (صور)

جنازة شهيد لقمة العيش
جنازة شهيد لقمة العيش بالسنبلاوين، فيتو

اتشحت عزبة محروس التابعة لقرية كفر الشرقا مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بالسواد، وتعالى بأرجائها البكاء والصراخ  تزامنا مع تشييع جثمان شهيد لقمة العيش الطالب فتحي رضا فتحي غريب، البالغ من العمر 16عامًا، والذي توفي طعنا على يد مجهولين لسرقة التوكتوك الذي يعمل عليه.

جانب من الجنازة، فيتو

وأدى المئات من الأهالي صلاة الجنازة على الجثمان بالمسجد الكبير بالقرية وشارك في تشييع الجنازة الأطفال والكبار والصغار والسيدات والفتيات.

 

الطالب ضحية القتل شهيد.لقمة العيش بالسنبلاوين، فيتو

وكانت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية توصلت إلى هوية جثمان شاب عثر عليه مقتولا ومستخرجة أحشاؤه بطريق ترابي موازي لطريق "المنصورة- الزقازيق" الجديد.

جانب من الجنازة 

وتبين أن الجثة لطالب فى الصف الثالث الإعدادي ومقيم قرية بشمس التابعة للمركز وسرقة مركبة توك توك كان يقوده.

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وكان سائق توك توك لقى مصرعه على يد مجهولين واختفاء التوك التوك الذي كان يستقله، على طريق السنبلاوين - الزقازيق الجديد بمحافظة الدقهلية.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثمان لذكر فى العقد الثاني من عمره يرتدي ملابسه كاملة وبه اصابة عبارة عن جرح وغزة بالبطن من الناحية اليمنى ومنتصف البطن وخروج جزء من الأمعاء والصدر "الأحشاء" من الناحية اليسرى وجرح قطعي بالذراع الأيسر ولم يعثر بحوزته على متعلقات ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي.

وبالفحص وسؤال شهود العيان أكدوا أن الشاب كان يستقل توك توك قبل الواقعة مما يدل على أن الغرض من الجريمة السرقة نظرا لاختفاء التوك توك والعثور على الجثة فقط.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بكشف هوية صاحبها وسرعة ضبط المتهمين.

وتمكن ضباط وحدة المباحث تحديد هوية جثمان المعثور عليه وهو "فتحي ر.ف.غ"، 16 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي ومقيم عزبة محروس التابعة لقرية بشمس دائرة المركز.

وباستدعاء أهله حضر والده 46 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان وتعرف على الجثمان وقال انه لنجله، وأضاف ان آخر مشاهدة لنجله كانت فى السابعة والنصف مساء أمس، بحي السوعة بندر السنبلاوين، حال قيادة كلا منهما مركبة توك توك
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وفرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية تنسيقا مع قطاع الأمن العام وبإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة وملابساتها وتحديد وضبط مرتكبيها وضبط التوك التوك خاصة المجني عليه.
 

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