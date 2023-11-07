أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

رغم أنها تعول 22 طفلا، فإنها تتطلع إلى المزيد، وتحلم بإنجاب العشرات مع زوجها الثري، وذلك بالاستعانة بـ “تأجير الأرحام”.

طفل واحد

وفي التفاصيل، أنجبت كريستينا أوزتورك (26 عامًا) طفلًا واحدًا بشكل طبيعي من شريكها غالب (58 عامًا)، و21 آخرين عن طريق أمهات بديلات في مدينتهما الساحلية باتومي في جمهورية جورجيا السوفيتية السابقة.

أوضح الزوجان، قبل عامين، على وسائل التواصل الاجتماعي أنهما يريدان إنجاب 105 أطفال، والآن هما مقتنعان بأنهما قد يتقبلان الأمر.

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أسماء الأطفال

وقاما بتسمية أطفالهما الحاليين: فيكتوريا، مصطفى، مريم، إيرين، أليس، حسن، جودي، هاربر، حسين، تيريزا، آنا، إيزابيلا، إسماعيل، محمد، أحمد، علي، كريستينا، أليونا، سارة، لقمان، ألب أرسلان وأوليفيا.

كريستينا أوزتورك وأطفالها، فيتو

وفي وقت سابق، قالت كريستينا: "لا أعرف كم سيكون عددهم في النهاية، لكننا بالتأكيد لا نخطط للتوقف عند 10.. لسنا مستعدين للحديث عن الرقم النهائي. كل شيء له وقته".

مستقبل العالم

وكتبت كريستينا في أحدث منشور على إنستجرام: "أنا وزوجي نبذل كل جهودنا لتربية أطفالنا أصحاء وسعداء وصادقين، ويملؤون قلوبهم بالنور واللطف، بعد كل شيء، أطفالنا هم مستقبل العالم.. إنهم سعادتنا كل واحد منهم يمنحنا الدفء والحب".

ورغم ذلك، قد يضطر الزوجان إلى الانتظار، حيث ورد أن غالب قد حكم عليه في وقت سابق من هذا العام بالسجن لمدة 8 سنوات.

وقعت في حبه من النظرة الأولى

الشابة، التي تنحدر في الأصل من موسكو، روسيا، كانت أمًا عازبة عندما قابلت غالب ووقعت في حبه من النظرة الأولى، وكذلك كان الحال بالنسبة للزوج الذي أضاف: "من السهل جدًا التواجد معها، فهي دائمًا لديها ابتسامة على شفتيها وفي نفس الوقت خجولة وغامضة.. لقد كانت من نوع الزوجة التي طالما أردتها لنفسي، ألماسة غير مصقولة، حيث رأيت مدى قلبها النقي واللطيف".

كريستينا أوزتورك وأطفالها، فيتو

أمهات بديلات

وبعد أن التقى الزوجان، اتفقا على رغبتهما في أكبر عدد ممكن من الأطفال، لكنهما كانا طموحين، وقررا أن قدرتها الإنجابية ليست كافية لتلبية مطالبهما، لذلك قررا استخدام أمهات بديلات.

وفيما تتعامل عيادة خاصة مع الأمهات البديلات، تقوم كريستينا وغالب بمراقبة المؤشرات الصحية، ووضع خطة الوجبات أثناء الحمل. ويختار الزوجان فقط الشابات اللاتي سبق لهن حمل واحد على الأقل، وليس لديهن أي إدمان.

تأجير الأرحام

وقد سمحت جورجيا بتأجير الأرحام منذ عام 1997، طالما أن الزوجين المعنيين من جنسين مختلفين ومتزوجان.

وفيما لا تزال كريستينا تستخدم الأرحام البديلة، لم تستبعد إنجاب أطفال آخرين بنفسها، لكنها قالت إن ذلك غير عملي في الوقت الحالي لأن التلقيح الاصطناعي يمثل ضغطًا كبيرًا على جسدها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.